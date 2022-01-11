По итогам 2021 года жилье на севере и юге России оказалось самым дорогим

Цены на новостройки за год выросли в среднем по крупным городам России на 32%. Такие данные приводит портал "Мир квартир". Стоимость квадратного метра поднялась во всех 70 исследованных городах с населением более 300 тысяч человек.

Больше всего за год - почти вдвое - подорожал квадратный метр в Сочи. Это произошло в том числе из-за моратория на новое строительство, который объявлен в городе. Предложение новых квартир быстро сократилось, а на оставшиеся застройщики подняли ценники почти до уровня столичной недвижимости. Похожая ситуация в Краснодаре, где рост составил за год 83,4%.

В десятку самых подорожавших городов вошли также Мурманск (+60,3%), Улан-Удэ (+53,2%), Тверь (+52,1%), Новокузнецк (+51,3%), Калининград (+49,9%), Чита (+49,3%), Омск (+47,7%) и Белгород (+47%).

Меньше всего в цене прибавили Хабаровск (+3,2%), Нижний Тагил (+7,4%), Махачкала (+9,1%), Тула (+15,6%), Курган (+15,9%), Екатеринбург (+16,3%), Ижевск (+16,9%), Набережные Челны (+18,1%), Якутск (+18,1%) и Смоленск (+18,1%).

Столичные регионы оказались в середине списка. Москва достигла ценника 310 890 руб./кв. м (+26,5%), Московская область - 155 466 руб./кв. м (+39,6%), Санкт-Петербург - 197 423 руб./кв. м (+31,3%), Ленинградская область - 130 188 руб./кв. м (+36,9%).

Средняя цена предложения квартиры в новостройке выросла за год в 68 городах из 70, в двух городах она немного снизилась: в Нижнем Тагиле (-6,2%) и Хабаровске (-4,2%).

Сейчас лишь в 6 городах с населением более 300 тысяч человек стоимость средней квартиры дешевле 3 млн рублей: в Нижнем Тагиле (2,22 млн рублей), Магнитогорске (2,24 млн), Махачкале (2,81 млн), Оренбурге (2,81 млн), Кирове (2,88 млн) и Волжском (2,99 млн). Год назад таких городов было 19.

В целом по стране за год средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 93 563 руб./кв. м (+32,3%), средняя цена квартиры - 5,13 млн рублей (+28,1%).

"Такая высокая динамика на первичном рынке обусловлена дешевой льготной ипотекой, которая продолжает быть хорошим подспорьем покупателям жилья в российских городах. В столицах, где суммы кредита по ипотеке с господдержкой недостаточно для приобретения квартиры, действуют выгодные ипотечные предложения от застройщиков, которые поддерживают высокий спрос на недвижимость. Способствует повышению цен и растущая инфляция", - отмечает гендиректор портала Павел Луценко.