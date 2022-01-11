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Рубрика: Происшествия

Бывшего вице-мэра Магнитогорска оставили под стражей

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Челябинский областной суд отклонил апелляционную жалобу защиты бывшего вице-мэра Магнитогорска Валерия Измалкова на его арест в рамках уголовного дела о получении взятки. Экс-чиновник останется под стражей до 1 февраля.

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- Адвокат и его подзащитный просили заменить меру пресечения домашний арест или запрет определенных действий, однако суд принял доводы следствия о том, что обвиняемый может скрыться и оказать давление на свидетелей, - пояснили в пресс-службе суда.

Как сообщили в прокуратуре региона, Измалкову инкриминируют получение взяток на сумму свыше двух миллионов рублей за предоставление в аренду муниципальных земельных участков. Ранее говорилось о полутора миллионах рублей.

По версии следствия, преступление было совершено в 2015-2017 годах, когда чиновник занимал пост заместителя мэра по имущественным и правовым вопросам. В октябре 2019 года Измалков ушел в отставку.

По статье о получении взятки ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы со штрафом, равным 70-кратному размеру подношения.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Борьба с коррупцией

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