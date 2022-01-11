В Челябинской области проверят семью, где пострадал младенец

В Копейске Челябинской области проверят многодетную семью, в которой двухмесячная девочка получила множественные телесные повреждения. В больницу младенца доставила мать.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка выполнения требований о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при работе с семьями с детьми, - пояснила представитель прокуратуры Наталья Мамаева. - При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Как сообщили в следственном управлении СК по региону, предстоит установить все обстоятельства, при которых ребенок оказался в больнице, а также тщательно проверить информацию, изложенную в соцсетях. Проведение проверки взял на контроль руководитель следственного управления.

Уже известно, что кроме пострадавшей девочки в семье воспитывается еще двое детей. Их мать проживает с мужчиной, который не является их отцом. В больнице она сказала, что не знает, откуда у дочери травмы. По словам очевидцев, девочка поступила в больницу с переломом и следами избиения - в крайне тяжелом состоянии.