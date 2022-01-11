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11.01.2022 10:25
Рубрика: В мире

Регистрация на эвакуационные рейсы из Казахстана приостановлена

Текст: Константин Волков

Генконсульство РФ в Алмате написало на своей странице в Facebook, что в связи с предельной заполненностью эвакуационных бортов Минобороны РФ, вылетающих из Алма-Аты на аэродром Чкаловский 11 января 2022 года, регистрация пассажиров в ближайшее время прекращается​​​.

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"Просим граждан воздержаться от прибытия в аэропорт города Алма-Аты", - уточнили в дипмиссии.

Также Генконсульство пообещало дополнительно проинформировать, если поступят сведения о новых вывозных рейсах.

Между тем, аэропорт Алматы не будет работать минимум до 15 января, сообщает ТАСС. При этом Telegram-канал KazTAG сообщает со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани, что "международный Аэропорт Алматы технически готов к возобновлению работы. Информацию о точном времени открытия аэропорта сообщим в ближайшее время".

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