Россияне назвали наиболее престижные профессии

Россияне считают наиболее престижными профессии в сферах медицины, образования и IT. По опросам ВЦИОМ, за последние 15 лет престиж работы в этих областях вырос. И при этом снизился престиж таких профессий, как экономист, юрист, банковский работник.

31 процент опрошенных назвали наиболее престижной медицинскую сферу, что особенно понятно во времена пандемии COVID-19, 19 процентов считают таковой сферу образования, еще 16 процентов - IT-технологии.

Работа в юридической сфере показалась достойной для 13 процентов россиян. По 9 процентов набрали занятия военнослужащих и политиков.

У молодых россиян 18-24 лет в "пятерку" престижности попали медики (32%), юристы (20%) IT-шники, работники сферы образования и инженеры (15%), а также военнослужащие (13%).

Впрочем, медицинские профессии сегодня держат самые высокие рейтинги среди всех возрастных категорий опрошенных россиян. Но россияне старше 60 лет ценят также профессии строителей, госслужащих и экономистов.