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Сериал "Анатомия страсти" продлили на 19-й сезон

Новости
    11.01.2022, 12:46
Текст:   Ася Кушнарева
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский телеканал ABC решил продлить долгоиграющую медицинскую драму еще на один сезон. Первая серия 19-ого по счету сезона "Анатомии страсти" выйдет в эфир 24 февраля 2022 года. Об этом сообщается в Twitter-аккаунтах сериала и телеканала.

"Анатомия страсти" (в оригинале Grey's Anatomy) вышла в эфир в 2005 году и с тех пор продолжает пользоваться популярностью (в последние годы - меньшей). В первом сезоне главная героиня Мередит Грей (Эллен Помпео) поступает на стажировку в больницу. Далее последовали многочисленные сюжетные перипетии, любовные драмы, бесчисленное количество новых персонажей и постоянное продление сериала его создательницей Шондой Раймс.

В свое время "Анатомия страсти" была 38 раз номинирована на "Эмми", из которых четыре увенчались наградой. В 2006 году сериал удостоился "Золотого глобуса".

У сериала даже появилось два спин-оффа - запущенная в 2007 году и просуществовавшая шесть сезонов "Частная практика", а также "Пожарная часть 19", вышедшая в 2018 году. У последнего шоу пока вышло пять сезонов.

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