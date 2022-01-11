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СМИ: В Москве госпитализирована телеведущая Кира Прошутинская

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    11.01.2022, 12:58
Текст:   Олег Усков
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Известная советская, российская телеведущая и продюсер Кира Прошутинская госпитализирована в Москве.

Как сообщает Mash, 9 января 76-летняя журналистка была вынуждена обратиться к врачам с жалобами на кашель. При осмотре у Прошутинской зафиксировали высокое артериальное давление, а на следующий день кашель усилился - при осмотре были выявлены хрипы в легких.

По информации ресурса, "чтобы не рисковать", телеведущую перевели на кислородную маску и "прописано ей лежать на животе по шестнадцать часов в сутки". Состояние женщины оценивается как средней тяжести.

Кира Александровна Прошутинская родилась 15 сентября 1945 года в Москве. Соавтор 132 программ для Первого канала ("Останкино", позже - ОРТ), ТВ-6, РЕН ТВ, ТНТ и ДТВ, телеканалов "Россия", НТВ, "Культура", других. Среди них - "Мир и молодежь", "Оба-На", "Дежурный по стране", "Времечко", "Эх, Семёновна!", "Человек в маске", "Пресс-клуб", "Народ хочет знать". Была автором программы "Взгляд".

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