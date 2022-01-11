Новости

СМИ: В Москве госпитализирована телеведущая Кира Прошутинская 12:58
Сериал "Анатомия страсти" продлили на 19-й сезон 12:46
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы первой недели года 12:45
Актриса Елена Проклова находится в тяжелом состоянии 12:31
Певица и телеведущая Ирина Смольская умерла на 52-м году жизни 12:01

Создателей фильма "Елки 8" обвинили в плагиате

Новости
    11.01.2022, 13:38
Текст:   Богдан Бобров

Премьера российского фильма "Елки 8" состоялась в декабре прошедшего года. За границей лента также стартовала в онлайн-сервисах и кинотеатрах, в том числе в Норвегии.

Вскоре после выхода местные СМИ обратили внимание на то, что постер картины повторяет открытку норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала, сделанную им ещё в 2015 году. Сам Дирдал в своем аккаунте на Facebook негативно отреагировал на ситуацию, отметив, что авторы "Елок" даже не стали менять цветовые решения изображения.

Новая часть "Елок" состоит из нескольких новелл, которые были сняты в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку фильма отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий, а руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов.

Новости

Вышел трейлер комедии про пластическую хирургию "Доктор Свисток" 11:57
Зендея предупредила, кому не стоит смотреть новый сезон "Эйфории" 11:50
Иван Янковский рассказал о стрессе от секс-сцены с Кристиной Асмус 10:59
Леонида Куравлева госпитализировали в Коммунарку из дома престарелых 10:49
⧣ Россия
Фото: kino-teatr.ru
Лежащая в реанимации Елена Проклова вышла на связь 00:31
Сын попавшего в реанимацию Леонида Куравлева уточнил диагноз артиста 10.01.2022
Народный артист Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом 10.01.2022
⧣ постер
Фото: KION
Трейлер: российский сериал об охоте на вампиров выйдет 5 января 16.12.2021
Вышел первый русский постер экранизации игры Uncharted 16.12.2021
Появились постеры новогоднего фильма "Гарри Поттер 20 лет спустя" 16.12.2021
⧣ Норвегия
Фото: iStock
Скандинавская кинозима-2021, часть вторая: Норвегия 30.12.2021
Скандинавская кинозима-2021, часть первая: Дания 29.12.2021
Вышел русский трейлер ремейка "Трех орешков для Золушки" 27.12.2021