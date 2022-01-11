Создателей фильма "Елки 8" обвинили в плагиате

Премьера российского фильма "Елки 8" состоялась в декабре прошедшего года. За границей лента также стартовала в онлайн-сервисах и кинотеатрах, в том числе в Норвегии.

Вскоре после выхода местные СМИ обратили внимание на то, что постер картины повторяет открытку норвежского фотографа Стига Ховарда Дирдала, сделанную им ещё в 2015 году. Сам Дирдал в своем аккаунте на Facebook негативно отреагировал на ситуацию, отметив, что авторы "Елок" даже не стали менять цветовые решения изображения.

Новая часть "Елок" состоит из нескольких новелл, которые были сняты в Перми, Тюмени, Уфе, Саранске, Нижнем Новгороде и других российских городах. За постановку фильма отвечали молодые кинематографисты: Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варя Маценова, Яков Юровицкий, а руководил командой актер, режиссер и продюсер Антон Богданов.