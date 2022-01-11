Танковый тендер: сможет ли Leclerc XLR заменить Т-72М1 в Индии

В самом конце минувшего года появились сообщения, что французские производители бронетехники намерены предложить Индии заменить находящиеся на вооружении 1700 T-72M/M1 Ajeya на свои обновленные Leclerc XLR.

Конечно, в нынешнем виде находящиеся в сухопутных войсках индийские "семьдесят вторые" уже порядком устарели. По своим тактико-техническим характеристикам они соответствуют уровню второй половины 80-х годов.

Ранее неоднократно предпринимались попытки их доработать, проводились различные международные тендеры, изготавливались опытные образцы, но все время по различным причинам массовая модернизация срывалась.

И все же индийские разработчики не теряют надежд довести до поставок в армию новые версии Т-72М1. Для них создан 1000-сильный двигатель, встроенная динамическая защита, способная противостоять не только кумулятивным боеприпасам, но и бронебойным подкалиберным снарядам, а также более совершенные системы управления огнем с тепловизорами.

Что же касается танков Leclerc, то выпуск этих боевых машин давно уже прекращен, и чтобы его возобновить понадобятся годы и многомиллиардные затраты, которые в конечном счете не могут не сказаться на цене танков.

Кроме того, даже в модификации XLR они уже не являются техникой нового поколения, как, например, российские основные боевые танки Т-14 на тяжелой унифицированной платформе "Армата".

По мнению многих военных экспертов, французские изделия не имеют особых преимуществ и по сравнению с уже существующим Т-90МС. Разве только у первых более высокая мощность двигателя, однако известно, что до сих пор он не отличался особой надежностью и экономичностью.