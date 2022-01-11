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11 января 2022 г.

Постановление правительства Тульской области от 10 января 2021 года № 2 "О внесении дополнений в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 10 января 2022 г.
Опубликован 11 января 2022 г.

Документ является поправкой к

Постановление правительства Тульской области от 16 марта 2020 года № 112 "О введении режима повышенной готовности"

В связи с участившимися на территории Тульской области неблагоприятными метеорологическими явлениями, на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:

1. Внести в постановление правительства Тульской области от 16.03.2020 № 112 "О введении режима повышенной готовности" следующие дополнения:

1) в преамбуле постановления после текста "новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить текстом ", а также возможных чрезвычайных ситуаций, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями,";

2) постановление дополнить пунктом 7 следующего содержания:

"7. В целях оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации, в случае ухудшения метеорологической обстановки, состав сил и средств определить в составе сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области и определить основными мероприятиями:

усиление контроля состояния окружающей среды, прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их последствий;

введение круглосуточного дежурства руководителей и должностных лиц органов управления и сил территориальной подсистемы на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам территориальной подсистемы данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населения о приемах и способах защиты от них;

принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности функционирования организаций;

уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

приведение при необходимости сил и средств территориальной подсистемы в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп и организацию выдвижения их в предполагаемые районы действий;-

восполнение при необходимости резервов материальных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

обеспечить немедленное представление в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Тульской области информации о нарушениях в функционировании объектов жизнеобеспечения населения, социально значимых объектов и объектов жилого сектора.", соответственно изменив нумерацию пунктов.

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Тульской области - председатель правительства Тульской области В.В.Шерин



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