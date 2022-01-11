В Латвии обнаружили партию наркотиков на сумму в 30 миллионов евро

В Латвии обнаружили партию кокаина в ящиках с бананами, которые прибыли в страну из Южной Америки. Стоимость найденного наркотика превышает 30 миллионов евро. Об этом сообщает прибалтийский портал Delfi.

В конце декабря служба безопасности торговой сети Maxima сообщила в полицию о том, что в ящиках с бананами лежат странные пакеты с белым порошком. Всего полицейские изъяли 168 упаковок с веществом. Детальная экспертиза все еще продолжается.

В Госполиции полагают, что в Латвию наркотик попал по ошибке. Как стало известно, наркотики, спрятанные в ящиках с бананами, также были обнаружены в Польше и Чехии.