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11.01.2022 15:20
Рубрика: Культура

В Москве пройдет Неделя норвежской культуры

Текст: Инга Бугулова
В Москве с 11 по 16 января пройдет Неделя норвежской культуры "Norway Lights". Гостей ждут презентации, кинопоказы и даже перформанс, который покажут в прямом эфире из норвежского Тромсё.
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля
Фото: Предоставлено пресс-службой фестиваля

Откроет программу "Голод" норвежского писателя Кнута Гамсуна - в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи покажут одноименный фильм 1966 года (режиссер Хеннинг Карлсен), снятый по этому произведению, а перед сеансом представят графический роман Мартина Эрнстсена, тоже вдохновленный этой книгой лауреата Нобелевской премии. "Голод" - история молодого непризнанного писателя, который голодает, но слишком горд, чтобы просить о помощи. День за днем он все глубже погружается в пучину голодного психоза - и уже с трудом отличает бред от реальности, но продолжает надеяться на чудо. Роман принес Гамсуну известность.

Фото: instagram.com/berlinale
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13 января состоится показ фильма "Мальчик, который ел птичий корм" (режиссер Экторас Лигизос, 2012), а 14 января в афише - "Виктория. История любви" - экранизация романа Кнута Гамсуна "Виктория" (режиссер Торун Лиан, 2013).

Специальную подборку короткометражных фильмов подготовил и Международный кинофестиваль в Тромсё - в проект "Фильмы с Севера" вошли шесть драматических историй от режиссеров из Северной Европы. Зрителей ждут ленты о норвежской инди-рок группе Kråkesølv, о борьбе саамских народов за свою самобытность, о жизни в небольших арктических городах и многом другом. Посмотреть "Фильмы с Севера" можно 15 и 16 января в кинотеатре Каро 11 Октябрь на Новом Арбате.

Завершит Неделю норвежской культуры перформанс, который покажут в прямом эфире из Тромсё - "Хроники чрезвычайного положения". Актеры, музыканты, визуальные художники вместе расскажут об одной из самых страшных страниц в истории Норвегии - террористической атаке 2011 года, унесшей жизни 77 человек. Увидеть перформанс можно будет 16 января в ДК "Рассвет" в Столярном переулке.

Кадр из фильма "Голод". Фото: kinopoisk.ru
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