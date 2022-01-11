В Москве пройдет Неделя норвежской культуры

В Москве с 11 по 16 января пройдет Неделя норвежской культуры "Norway Lights". Гостей ждут презентации, кинопоказы и даже перформанс, который покажут в прямом эфире из норвежского Тромсё.

Откроет программу "Голод" норвежского писателя Кнута Гамсуна - в кинозале Инженерного корпуса Третьяковской галереи покажут одноименный фильм 1966 года (режиссер Хеннинг Карлсен), снятый по этому произведению, а перед сеансом представят графический роман Мартина Эрнстсена, тоже вдохновленный этой книгой лауреата Нобелевской премии. "Голод" - история молодого непризнанного писателя, который голодает, но слишком горд, чтобы просить о помощи. День за днем он все глубже погружается в пучину голодного психоза - и уже с трудом отличает бред от реальности, но продолжает надеяться на чудо. Роман принес Гамсуну известность.

13 января состоится показ фильма "Мальчик, который ел птичий корм" (режиссер Экторас Лигизос, 2012), а 14 января в афише - "Виктория. История любви" - экранизация романа Кнута Гамсуна "Виктория" (режиссер Торун Лиан, 2013).

Специальную подборку короткометражных фильмов подготовил и Международный кинофестиваль в Тромсё - в проект "Фильмы с Севера" вошли шесть драматических историй от режиссеров из Северной Европы. Зрителей ждут ленты о норвежской инди-рок группе Kråkesølv, о борьбе саамских народов за свою самобытность, о жизни в небольших арктических городах и многом другом. Посмотреть "Фильмы с Севера" можно 15 и 16 января в кинотеатре Каро 11 Октябрь на Новом Арбате.

Завершит Неделю норвежской культуры перформанс, который покажут в прямом эфире из Тромсё - "Хроники чрезвычайного положения". Актеры, музыканты, визуальные художники вместе расскажут об одной из самых страшных страниц в истории Норвегии - террористической атаке 2011 года, унесшей жизни 77 человек. Увидеть перформанс можно будет 16 января в ДК "Рассвет" в Столярном переулке.