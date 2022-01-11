Верховный суд разъяснил, когда стрельба по нападавшему не будет самообороной

Тема самообороны, при которой пострадали нападавшие, - одна из самых обсуждаемых и болезненных. Поэтому большой общественный резонанс вызвало уголовное дело, которое изучил Верховный суд РФ и дал свои разъяснения.

Стрельба в незваного гостя, который уже не представляет опасности для жизни, самообороной не считается. Фото: Antonio_Diaz / istoc

Высокая судебная инстанция заявила, что стрельба в убегающих людей не может считаться самообороной, даже если обвиняемый реально опасался за свою жизнь, но угроза миновала, и в применении мер защиты уже отпала необходимость.

К этому решению Верховного суда привлек внимание ТАСС, когда рассказал, какой вывод сделала Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ после изучения кассационного представления прокуратуры и жалобы потерпевших на приговор.

Это уголовное дело по просьбе подсудимого слушали присяжные заседатели. В итоге человека, оказавшегося на скамье подсудимых, признали виновным в убийстве двух человек и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью еще двум людям. По мнению суда, все преступления были совершены при превышении пределов необходимой обороны.

Фабула дела проста - у граждан был бытовой конфликт. Он возник давно. А в день трагедии люди в очередной раз поругались по телефону. В разговоре один из потерпевших кричал, что убьет обвиняемого. И буквально через несколько минут к дому подсудимого подъехала машина. Хозяин дома испугался, что оппонент решил на самом деле исполнить угрозу. А в доме был маленький внук.

Действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред причинен после того, как посягательство предотвращено

В итоге человек схватил охотничье ружье, зарядил его и вышел во двор. Он сначала выстрелил в воздух. Двое приехавших мужчин бросились к машине, а двое - к калитке, тогда хозяин дома выстрелил через забор и ранил одного из мужчин. Потом он с ружьем вышел из ворот и стал стрелять в каждого из приехавших. Один из них в этот момент убегал.

Когда суд рассматривал это дело, он учел все обстоятельства. И то, что между мужчинами был застарелый конфликт. И то, что по телефону они в очередной раз поругались и именно в этом последнем разговоре прозвучала угроза убийством. Отметил суд и то, что незваных гостей было много, приехали они быстро и все происходило ночью.

Суд согласился, что подсудимый реально опасался за свою жизнь и здоровье. Но сказал, что его действия "не соответствовали характеру и опасности посягательства, к тому же потерпевшие приехали без оружия". В итоге подсудимому был вынесен сравнительно мягкий приговор, который и был обжалован в Верховном суде.

Высшая инстанция в свою очередь пришла к выводу, что этот приговор и апелляционное определение подлежат отмене. По решению Верховного суда РФ действия не могут признаваться совершенными в состоянии необходимой обороны, если вред посягавшему лицу причинен после того, как посягательство было предотвращено, пресечено или окончено и в применении мер защиты явно отпала необходимость, что осознавалось оборонявшимся.

В таких случаях оборонявшееся лицо подлежит ответственности на общих основаниях.

ВС сказал, что по делу уже установлено, что какого-либо оружия или "иных предметов, которые могли быть использованы в качестве оружия", у приехавших к дому обвиняемого не было. Приехавшие находились около забора его дома, непосредственной угрозы применения насилия, опасного для жизни и здоровья обвиняемого или членов его семьи, не высказывали и на территорию его дома не проникали. А после выстрела в воздух приехавшие побежали прятаться. В это время обвиняемый начал палить сквозь забор, а потом стрелять по уже убегавшим людям.