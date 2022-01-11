Вышел трейлер фильма-трилогии о рэпере-миллиардере Канье Уэсте

Сервис Netflix представил на своем YouTube-канале тизер-трейлер документального байопика Jeen-Yuhs: A Kanye Trilogy. Посвящен он жизни и деятельности американского рэпера-миллиардера, важного отраслевого продюсера, дизайнера и все такое прочее.

Уэсту всего 44 года, но натворить он успел столько, что фильм авторы рассоплили аж на три части. Премьера вампуки пройдет на виртуальном "Сандэнсе" в этом месяце, а 16 февраля шоу станет доступно подписчикам Netflix.

Стоит заметить, что труды над трилогией усердно велись более двадцати лет, что предполагает максимально дотошное освещение пути рэпера к вселенскому триумфу.

Режиссеры - Кларенс "Куди" Симмонс и Чике Оза, снявшие для Уэста клипы Through the Wire и Jesus Walks.

Ранее сообщалось, что Netflix выложил за этот фильм 30 000 000 долларов.

Канье Омар Уэст родился в 1977 году. На текущий момент личное состояние музыканта превышает 6 600 000 000 долларов, а тираж его записей - 120 000 000 экземпляров, на счету Уэста 22 премии "Грэмми".