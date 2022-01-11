Вышел трейлер мазохистского шоу "Чудаки навсегда"

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер новых полнометражных "Чудаков". Ролик произведения (18+) "Чудаки навсегда" (Jackass Forever) помещен на YouTube-канал студии.

Заметим, что Джонни Ноксвилл разменял уже шестой десяток (основной движущей силе Jackass весной стукнул полтинник), но на общий настрой предприятия никакого влияния не оказалось: на экране по-прежнему царят дурь, экстремальный, опасный для жизни и здоровья мазохизм и непотребства, что преподносится как комедия.

"Безбашенная команда "Чудаков" снова в деле со свежей порцией веселых, дико абсурдных и - как это у них часто бывает - опасных комедийно-трюковых зарисовок, участниками которых также станут звездные новички", - анонсировано нам.

Режиссер - неизменный Джефф Треймейн. Стив О и остальные - на месте. Исключая лишь Райана Данна, который десять лет назад, будучи смертельно пьяным, на скорости 225 км/час врезался в дерево и буквально сгорел дотла. А также Бэма Марджеры, уволенного со скандалом.

Работа над четвертыми полнометражными "Чудаками", как это сейчас водится, продиралась через тернии из-за пандемии. Кроме того, Ноксвилл и Стив О были госпитализированы из-за полученных на съемках травм.

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