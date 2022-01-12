Башню со 120-мм пушкой испытывали на китайском танке Type 69

В 80-е годы китайские конструкторы начали искать замену 100-мм пушкам, который они устанавливали на свои средние танки Type 69. В это время ведущие танкостроительные державы мира стали выпускать боевые машины нового поколения с мощным многослойным бронированием, усиленным на некоторых моделях (Т-72БМ, Т-80У) встроенной динамической защитой.

Chinese experimental PGZ-89 tank destroyer turret on Type 69 MBT chassis pic.twitter.com/Z3IcNqKlJ5 — Caesar (@Ninja998998) August 18, 2019

На тот момент в КНР создавался истребитель танков Type 89, известный также как PTZ89, вооружавшийся 120-мм нарезным орудием, создававшимся под влиянием германской L44.

В боекомплект входили оперенные бронебойно-подкалиберные снаряды, имевшие достаточно хорошую бронепробиваемость, кумулятивные и осколочно-фугасные выстрелы. Начальная скорость первых доходила до 1660 метров в секунду, а вторых - до 960. Скорострельность составляла 10 выстрелов в минуту.

В качестве дополнительного вооружения применялся 12,7-мм пулемет.

Поэтому башню от "восемьдесят девятого" предложили установить на танк. Возможно, ожидалось, что в таком виде его заходят приобрести зарубежные партнеры КНР.

Однако такое техническое решение оказалось спорным. Да, существенно повышалась огневая мощь, но пушка не имела стабилизации.

Бронированная защита была относительно слабой - не более 50 мм. К тому же отсутствовал спаренный 7,62-мм пулемет. Наверное, поэтому не нашлось желающих обзавестись этим бронетанковым мутантом, и он остался в виде опытного образца.