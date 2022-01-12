Новости

Режиссер трилогии "Человек-паук" займется "Пунктом назначения 6" 15:11
Опубликован пролог "Этерны" - нашего "ответа" "Игре престолов" 14:52
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 14:39
"Морбиус" выйдет в России раньше, чем в США 14:32
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 13:59

Дэнни Трехо дебютировал во вселенной "Звездных войн"

Новости
    12.01.2022, 16:42
Текст:   Богдан Бобров

Внимание! Текст содержит спойлеры!

После трех вышедших эпизодов сериал "Книга Бобы Фетта" пока не может похвастаться ничем выдающимся в плане сюжета, но зато в проекте состоялось одно занимательное камео - знаменитый актер Дэнни Трехо дебютировал во вселенной "Звездных войн".

Известный благодаря трешевым боевикам артист исполнил в проекте роль погонщика ранкора - здоровенной зверюги, которую презентовали главному герою.

В "Возвращении джедая" в подвале резиденции Джаббы Хатта, которую теперь занимает Боба Фетт, жил монстр такого же вида, но он погиб от рук Люка Скайуокера. Новый ранкор должен стать заменой умершего, а в Сети уже вовсю шутят о том, что режиссер сериала Роберт Родригес не может снять ни один проект, чтобы не задействовать в нем своего давнего товарища Дэнни Трехо.

Новости

Появился трейлер триллера "Кими" Стивена Содерберга 13:13
Второй сезон "Ведьмака" вошел в топ Netflix по просмотрам 13:10
Вышел расширенный трейлер второго сезона "Эйфории" 12:52
Алексей Воробьев рассказал, как инсульт изменил его жизнь 12:46
⧣ США
Фото: youtube.com/ Operaguide ru
Умерла певица и актриса Мария Юинг, мать актрисы Ребекки Холл 12:34
Сериал "Утреннее шоу" с Дженнифер Энистон продлили на третий сезон 12:08
Вышел трейлер второго сезона "Засланца из космоса" 12:05
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
"Бэтмен" с Паттинсоном получил рейтинг PG-13 из-за сцен насилия 11:29
Джеймс Ганн работает над новым проектом для DC 11.01.2022
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы и сериалы первой недели года 11.01.2022
⧣ Disney
Фото: youtube.com/ 20th Century Studios
Вышел первый трейлер полнометражной "Закусочной Боба" 11:06
"Последний богатырь" стал лидером новогоднего проката в России и СНГ 10.01.2022
Новый "Человек-паук" стал самым кассовым комиксом в российском прокате 08.01.2022