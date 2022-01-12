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После трех вышедших эпизодов сериал "Книга Бобы Фетта" пока не может похвастаться ничем выдающимся в плане сюжета, но зато в проекте состоялось одно занимательное камео - знаменитый актер Дэнни Трехо дебютировал во вселенной "Звездных войн".

Известный благодаря трешевым боевикам артист исполнил в проекте роль погонщика ранкора - здоровенной зверюги, которую презентовали главному герою.

#TheBookOfBobaFett MY MAN DANNY TREJO IN STAR WARS



robert rodriguez really does put trejo into everything he makes pic.twitter.com/iTbz8gIwAY — emoticon (@Keeeyon) January 12, 2022

В "Возвращении джедая" в подвале резиденции Джаббы Хатта, которую теперь занимает Боба Фетт, жил монстр такого же вида, но он погиб от рук Люка Скайуокера. Новый ранкор должен стать заменой умершего, а в Сети уже вовсю шутят о том, что режиссер сериала Роберт Родригес не может снять ни один проект, чтобы не задействовать в нем своего давнего товарища Дэнни Трехо.