Forbes: русская фронтовая ПВО - лучшая в мире

"Россия имеет на вооружении самую современную тактическую ПВО, интегрированную в боевые порядки наземных подразделений. Бригада, состоящая из четырех БТГ, включает в себя и отдельный батальон ПВО, напичканный ракетами", - пишут Лестер Грау и Чарльз Бартлз в книге "Война по-русски".

Для начала в распоряжении зенитного батальона имеется 27 ПЗРК "Игла" и "Верба" с тепловым наведением и радиусом действия в несколько километров. Две трети ПЗРК находятся на переднем крае, остальные - на командном пункте бригады. Операторы ПЗРК ведут огонь в пешем порядке, для прикрытия бронетехники в боевых порядках движутся шесть гусеничных машин "Тунгуска". Они оснащены скорострельными пушками и ракетами с тепловым наведением радиусом действия до 10 км. Дополняют "Тунгуски" шесть машин "Стрела-10". Это легкие гусеничные бронетранспортеры используют те же ракеты, что и ПЗРК, и держатся поближе к бригадной артиллерии. Их задача - защитить мощные орудия.

Дюжина зенитных комплексов "Тор" стреляет ракетами с дальностью полета до 16 километров и потолком в 6,5 км. "Торы" рассредоточены по всем боевым порядкам бригады, Грау и Бартлз называют это "зональным прикрытием". Такие фронтовые ПВО самодостаточны. Батальонные радары могут предупредить их о появлении авиации противника, но ракетам с тепловым и командным наведением локаторы не нужны.

Цель плотной противовоздушной обороны - не дать противнику использовать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники.