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12.01.2022,  
10:35
Текст:  Антон Валагин

Forbes: русская фронтовая ПВО - лучшая в мире

Армия России обладает сильнейшей в мире противовоздушной обороной, считают опрошенные Forbes эксперты. Каждую батальонную тактическую группу (БТГ, основной боевой элемент Сухопутных войск ВС РФ) сопровождает множество зенитных комплексов, у каждого из которых своя задача.
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости

"Россия имеет на вооружении самую современную тактическую ПВО, интегрированную в боевые порядки наземных подразделений. Бригада, состоящая из четырех БТГ, включает в себя и отдельный батальон ПВО, напичканный ракетами", - пишут Лестер Грау и Чарльз Бартлз в книге "Война по-русски".

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Для начала в распоряжении зенитного батальона имеется 27 ПЗРК "Игла" и "Верба" с тепловым наведением и радиусом действия в несколько километров. Две трети ПЗРК находятся на переднем крае, остальные - на командном пункте бригады. Операторы ПЗРК ведут огонь в пешем порядке, для прикрытия бронетехники в боевых порядках движутся шесть гусеничных машин "Тунгуска". Они оснащены скорострельными пушками и ракетами с тепловым наведением радиусом действия до 10 км. Дополняют "Тунгуски" шесть машин "Стрела-10". Это легкие гусеничные бронетранспортеры используют те же ракеты, что и ПЗРК, и держатся поближе к бригадной артиллерии. Их задача - защитить мощные орудия.

Дюжина зенитных комплексов "Тор" стреляет ракетами с дальностью полета до 16 километров и потолком в 6,5 км. "Торы" рассредоточены по всем боевым порядкам бригады, Грау и Бартлз называют это "зональным прикрытием". Такие фронтовые ПВО самодостаточны. Батальонные радары могут предупредить их о появлении авиации противника, но ракетам с тепловым и командным наведением локаторы не нужны.

Цель плотной противовоздушной обороны - не дать противнику использовать самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотники.

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Фото: youtube.com
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