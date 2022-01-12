Минстрой упразднил клетки для подсудимых

Здания федеральных судов будут строить по-новому. Минстрой изменил правила их проектирования.

Актуализация правил связана, в частности, с внедрением электронных дел и архива, применением новых требований безопасности и гуманизацией среды, отметил замминистра строительства и ЖКХ Сергей Музыченко.

Изменены, к примеру, условия содержания подсудимых в залах судебных заседаний. Сейчас для этого предусматриваются защитные кабины ("клетки" из металлических прутьев), они используются в РФ с 1992 года. В новой редакции правил, с учетом зарубежной практики и опыта пандемии, в залах судебных заседаний требуется оборудовать встроенные помещения с ограждением из пулестойкого стекла, которые применяются во многих европейских странах.

Также в документе уточнены требования к размещению автостоянок, хозяйственной зоны, инженерных сооружений. В зданиях теперь необходимо дополнительно предусматривать встроенные помещения, комнаты для запасных присяжных заседателей, блок помещений режимно-секретного подразделения.