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12.01.2022 11:13
Рубрика: Власть

Мишустин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Текст: Владимир Кузьмин

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником. Сегодня ведомству исполнилось 300 лет. Все это время, подчеркнул глава правительства, оно "стоит на страже Закона, сохраняет и приумножает свои лучшие традиции, является важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы, способствует укреплению основ российской государственности".
12 января 1722 года Указом Петра I учреждена российская прокуратура

Прокуратура, по словам Мишустина, ведет активную борьбу с преступностью и экстремизмом, проводит большую работу по противодействию коррупции, осуществляет надзор за расходованием бюджетных средств, эффективным использованием федеральной собственности. "Вы надежно защищаете интересы государства и наших граждан", - подчеркнул глава кабмина.

"Важно, что вы с большим вниманием относитесь к проблемам людей, готовы всегда оказать помощь. Это укрепляет доверие к государственным структурам, помогает повышать раскрываемость преступлений", - считает премьер.

Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство Председатель Правительства

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