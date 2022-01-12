Мишустин поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником

Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников органов прокуратуры с профессиональным праздником. Сегодня ведомству исполнилось 300 лет. Все это время, подчеркнул глава правительства, оно "стоит на страже Закона, сохраняет и приумножает свои лучшие традиции, является важнейшим звеном отечественной правоохранительной системы, способствует укреплению основ российской государственности".

Прокуратура, по словам Мишустина, ведет активную борьбу с преступностью и экстремизмом, проводит большую работу по противодействию коррупции, осуществляет надзор за расходованием бюджетных средств, эффективным использованием федеральной собственности. "Вы надежно защищаете интересы государства и наших граждан", - подчеркнул глава кабмина.

"Важно, что вы с большим вниманием относитесь к проблемам людей, готовы всегда оказать помощь. Это укрепляет доверие к государственным структурам, помогает повышать раскрываемость преступлений", - считает премьер.