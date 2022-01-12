На видео показали разрушительные выстрелы "русского" маузера

Энтузиасты и любители оружия показали на видео уникальный тест стрельбы из "русского" трофейного Mauser 98. Винтовка, снятая в видеоролике, по словам авторов, имеет уникальную историю. Она была произведена в Германии, затем захвачена русскими солдатами во время Первой мировой войны, долго лежала на складе в СССР и позже использовалась во время Великой Отечественной войны.

Несмотря на долгий путь, 111-летняя винтовка до сих пор прекрасно стреляет! На видео крупным планом показаны заводские номера и гравировка, выбитые на затворе и прикладе оружия, которые удостоверяют дату выпуска этого маузера и его историю.

Любитель оружия, проводящий тест винтовки, неоднократно обращает внимание зрителей, что это именно "русская" винтовка, захваченная советскими солдатами в качестве трофея.

В соответствии со своей конструкцией, заряжается винтовка не через отсоединяемый коробчатый магазин, а с верхней части, со стороны затвора. При этом в маузер помещается пять патронов, и стрельба ведется одиночными в полуавтоматическом режиме: после каждого выстрела надо передергивать затвор.

Стоит отметить, что на видео стрельба получилась очень громкой, а результаты попаданий - чудовищно разрушительными. Пули разносят в щепки любые мишени - от бутылки воды, до глиняных горшков и металлических болванок. Получается очень зрелищно и становится понятно, почему это оружие считалось весьма грозным и эффективным. Не случайно обновленная версия Mauser 98K была принята на вооружение нацистской Германии в 1935 году. Но и после окончания Второй Мировой войны эту винтовку продолжали активно эксплуатировать 26 стран. Она оказалась настолько популярна, что в 1998 году, в честь 100-летнего юбилея создания Mauser 98, компания выпустила ограниченную партию из 1998 винтовок - точных копий маузера времен нацистской Германии.

Интересно, что по своим габаритам и техническим характеристикам Mauser 98 очень близок к русской "трехлинейке", хотя в их устройстве есть существенные различия.