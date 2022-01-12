Названы лауреаты премии Службы внешней разведки России имени Евгения Примакова

Сегодня вручены ежегодные премии СВР имени Евгения Максимовича Примакова за лучшие произведения в области литературы и искусства о российской внешней разведке за 2021 год.

Первооткрыватель жанра, писатель, сценарист культовых кинофильмов о внешней разведки Юлиан Семенов стал лауреатом этой премии посмертно. 30 лет назад было создано Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ Знаменитый скульптор Андрей Ковальчук награжден за создание монументальной композиции "Отечество, Доблесть, Честь", открытой у здания штаб-квартиры СВР России к ее 100-летнему юбилею. Заместитель директора Института государства и права Российской академии наук, художественный руководитель проекта, автор сценариев Александр Звягинцев - лауреат премии за создание цикла из шести документальных фильмов к 100-летию СВР России. Премии вручены тележурналистам Ольге Беловой (телеканал "Звезда") за цикл передач и Алексею Поборцеву (НТВ) за серию документальных фильмов, посвященных отечественным разведчикам.