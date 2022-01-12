Появилось видео с макетом электрокара, разработанным "Алмазом-Антеем"

В Сети появилось видео, в котором показан масштабный макет перспективного российского электромобиля e-Neva. Вид модельки размерностью 1:24 полностью воспроизводит экстерьер автомобиля из просочившихся в декабре 2021 года патентных изображений.

Напомним, e-Neva пока не представлена публично, сам "Алмаз-Антей" распространял только промо-фото ее фрагментов (фара и детали салона). Таким образом, масштабный макет подтвердил, что машина будет выглядеть именно как в охранных документах.

Небольшую партию моделек e-Neva по заказу "Алмаз-Антея" изготовила инжиниринговая фирма "Центр Технологического Консалтинга", они будут использоваться на различных выставках и форумах.

Напомним, e-Neva - это компактный пятидверный кроссовер длиной 4,5 м. Машину создают на одноименной модульной платформе, которую собственными силами создал "Обуховский завод" концерна "Алмаз-Антей". e-Neva предполагает два типа силовых установок - чисто электрическую или гибридную, последовательного типа.

Сначала покажут натурный образец машины с электрической системой. Из декабрьского сообщения "Алмаза-Антей" следует, что машина будет оснащена моторами крутящим моментом 824 Нм. Расчетное время разгона 0-60 км/ч составляет 2,7 секунды, максимальная скорость - 197 км/ч. E-Neva будет иметь медиасистему с экраном диагональю 15 дюймов и проекционным дисплей. Объем багажника машины - 610 литров.

"Алмаз-Антей" - самый крупный оборонный холдинг в России, в его состав входят 60 предприятий, он занимается разработкой и производством вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны. Самые известные продукты концерна - комплексы ПВО большой дальности С-300, С-400 и С-500.