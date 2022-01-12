Раймонд Паулс назвал Латвию глухой провинцией Запада и Востока

Не самые радужные темы предложили латвийские репортеры накануне Дня рождения легенде не только национальной, но и многомиллионной советской эстрады Раймонду Паулсу. Речь пошла, судя по публикации в газете "Неаткариге", на которую ссылается 12 января Press.lv., о значении для этой прибалтийской республики российского рынка культуры.

Во-первых, напоминает бывший министр культуры Латвии, "у нас есть общественное радио и общественное телевидение. Как бы самостоятельные учреждения, которые содержит государство. Учреждения, чья задача - сохранять язык и культуру, латышскую музыку и театр. И теперь на пару этих учреждений приходится не один совет, а аж два, которые закрывают русские каналы".

И с возмущением Паулс задается вопросом: "Простите, что это за балаган? Любой человек может в интернете найти все русские передачи, какие только пожелает. А эти советы что-то сделали, чтобы улучшить передачи на общественном радио или телевидении? Вот не знаю..." , - с огорчением констатирует прославленный маэстро.

Кстати, сам Раймонд Волдемарович счастлив, только когда играет, одними глазами дает понять его единственная муза, рожденная у побережья Черного моря - супруга Светлана. Да и сам композитор, перешагнув вместе со всей страной из одного тысячелетия в другое, признается с улыбкой просветленного мудреца, что "раньше он занимался разными делами, а теперь только главным - музыкой".

И, видимо, вспоминая время, проведенное в конце минувшего столетия в депутатском кресле национального парламента, когда его кандидатуру даже пытались предложить на высший государственный пост, делает прямолинейный вывод: "все зависит от личностей, которые готовы что-то делать - все равно, играют ли они в театре, снимают ли кино, певцы они или актеры. Конечно, на поддержку культуры нужны денежки... А откуда их взять? Да, есть Фонд культурного капитала, в котором многоумная комиссия их как-то распределяет... Но естественно, что при распределении остается много неудовлетворенных: ему дали, мне нет - и мы теперь враги навек. И стандартная форма отказа: "В данный момент ваше предложение нас не интересует".

А пока политическая элита продолжает рассчитывать исключительно на железный кулак союзников по НАТО, население на побережье Балтики продолжает безнадежно сокращаться, как шагреневая кожа. Даже согласно данным национального статистического управления, по состоянию на февраль минувшего года в республике проживало 1 891 300 человек. Это сопоставимо с ее численностью сразу после освобождения в 1944 году от гитлеровской оккупации. А наибольшим человеческим потенциалом янтарный край располагал в 1990 году, когда в нем насчитывалось 2 668 140 жителей.

О чем больше всего жалеет прославленный кумир миллионов, конечно, и о потере огромного по масштабам рынка, который был к востоку от его края. Бесспорно, утверждает он, "ментально он нам был ближе западного, где нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией - не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока".

Мудрость талантливого композитора сияет в этой оценке, как кусок янтаря. И вспомнился в этой связи наш далекий разговор с еще одной прибалтийской звездой - Донатасом Банионисом - в Борисоглебском переулке российской столицы, на летней веранде только что открытого посольства независимой Литвы. Именно тогда актер объяснил свое неожиданное для многих завершение творческой карьеры в Москве. Время пришло, спокойно сказал он без патетики. И также - почти флегматично - добавил: "исчезла на наших глазах провинция как географическое понятие. Зато возникла провинция как способ мышления". А спорить с фактами очевидными никогда не имеет смысла. Он, как и маэстро, верил в свою правоту (не навязывая ее никому), в свой искренний мир искусства, и как большинство его героев, "никогда не хотел умирать".

Вот и нынешний именинник делает вывод, что "наверно, нет такой страны, где бы люди полностью были удовлетворены правительством", - заявил он в беседе с TV24, но все же призвавший часть депутатов нынешнего созыва парламента Латвии не участвовать в следующих выборах. "Уйдите сами с достоинством. Я надеюсь, что они поняли. Имен называть не стану", - деликатно посоветовал несостоявшимся профессионалам гениальный маэстро.