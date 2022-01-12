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12.01.2022 07:56
Рубрика: Власть

На Большом Каменном мосту в Москве обновили подсветку

Текст: Ирина Огилько
Фото: Пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы Фото: Пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы
Фото: Пресс-службы комплекса городского хозяйства Москвы

На Большом Каменном мосту обновили архитектурно-художественную подсветку. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты комплекса городского хозяйства привели в порядок архитектурно-художественную подсветку сооружения, все светодиодные элементы очистили от загрязнений специальным составом, заменили перегоревшие и восстановили утраченные лампочки", - отметил Бирюков.

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В правительстве Москвы сообщили, что разработана специальная концепция организации освещения сооружения, главная задача которой подчеркнуть его красоту и архитектурные особенности. Теперь при включении подсветки мост превращается в самоцвет, переливаясь золотым и кварцевым свечением.

Мост подсвечивают 1276 световых элементов. 912 линейных светильников выполняют декоративную функцию, 268 прожекторов подсвечивают металлическую конструкцию моста, 80 - освещают проезжую часть на Софийской и Кремлевской набережных, 16 - обеспечивают подсветку гранитных пьедесталов.

Напомним, что летом закончился капитальный ремонт моста. Сооружение фактически пересобрали заново, при этом автомобильное движение не перекрывалось.

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