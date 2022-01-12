В Туле внедорожник перекрыл выезд скорой помощи

Тульская полиция составила административный протокол на водителя Land Rover, перекрывшего дорогу автомобилю скорой помощи.

Инцидент произошел вечером в понедельник на северо-восточной окраине Тулы. Бригада приехала на вызов к пожилой пациентке, доставивший медиков автомобиль стоял у подъезда. Во двор въехал Land Rover, его водитель потребовал от медицинской кареты посторониться. Шофер медиков объяснил, что должен дождаться конца осмотра. Тогда иномарка встала поперек дороги, а ее водитель объявил, что машина неисправна. Медики смогли выехать, лишь оттолкнув внедорожник руками.

- Личность водителя внедорожника установлена. На него составлен протокол части 2 статьи 12.17 КоАП, - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

За непредоставление преимущества в движении автомобилю в специальной окраске, с одновременно включенными синим проблесковым маячком и сиреной нарушителю грозит штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок до года.