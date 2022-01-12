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12.01.2022 17:27
Рубрика: Экономика

Выкатившийся со взлетной полосы в Белгороде самолет допущен к полетам

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

Самолет авиакомпании Red Wings, выкатившийся со взлетной полосы в аэропорту Белгорода в понедельник, 10 января, допущен к полетам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Базарова, курирующего сферы строительства и транспорта.

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- По информация Белгородского аэропорта, после осмотра и составления технического акта воздушное судно авиакомпании Red Wings, выкатившееся за пределы взлетно-посадочной полосы 10 января 2022 года в международном аэропорту Белгорода, допущено к выполнению полетов, - отметил он. - Сегодня в 13:33 самолет без пассажиров на борту вылетел в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Жуковский.

Напомним, что ЧП с выкатившимся со взлетной полосы и остановившимся в поле самолетом произошло утром понедельника. Трап пассажирам пришлось подавать на поле. Во время внештатной ситуации никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

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