Выкатившийся со взлетной полосы в Белгороде самолет допущен к полетам

Самолет авиакомпании Red Wings, выкатившийся со взлетной полосы в аэропорту Белгорода в понедельник, 10 января, допущен к полетам. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Белгородской области со ссылкой на заместителя губернатора Владимира Базарова, курирующего сферы строительства и транспорта.

- По информация Белгородского аэропорта, после осмотра и составления технического акта воздушное судно авиакомпании Red Wings, выкатившееся за пределы взлетно-посадочной полосы 10 января 2022 года в международном аэропорту Белгорода, допущено к выполнению полетов, - отметил он. - Сегодня в 13:33 самолет без пассажиров на борту вылетел в Москву и благополучно приземлился в аэропорту Жуковский.

Напомним, что ЧП с выкатившимся со взлетной полосы и остановившимся в поле самолетом произошло утром понедельника. Трап пассажирам пришлось подавать на поле. Во время внештатной ситуации никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.