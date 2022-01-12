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12.01.2022 06:28
Рубрика: Происшествия

400 человек не смогли улететь из Владивостока в Москву

Текст: Ольга Журман

Утром в среду 400 пассажиров не смогли вылететь из Владивостока в Москву. Рейс отменили по технической причине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот" должен был вылететь в Шереметьево в 10:20 по местному времени(03:20 мск). Авиакомпания сначала задержала вылет, а потом отменила.

Пассажиры пока находятся в здании аэропорта.

Между тем представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры рассказал "Интерфаксу", что причиной отмены вылета стала техническая неисправность воздушного судна. Рейс должен был выполнять самолет Boeing 777-300ER.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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