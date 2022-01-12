400 человек не смогли улететь из Владивостока в Москву

Утром в среду 400 пассажиров не смогли вылететь из Владивостока в Москву. Рейс отменили по технической причине, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Самолет авиакомпании "Аэрофлот" должен был вылететь в Шереметьево в 10:20 по местному времени(03:20 мск). Авиакомпания сначала задержала вылет, а потом отменила.

Пассажиры пока находятся в здании аэропорта.

Между тем представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры рассказал "Интерфаксу", что причиной отмены вылета стала техническая неисправность воздушного судна. Рейс должен был выполнять самолет Boeing 777-300ER.