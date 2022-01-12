Как Приморье отметит 150 лет со дня рождения писателя Арсеньева

В наступившем году по указу президента РФ по всей стране пройдут празднования юбилея исследователя и писателя Владимира Арсеньева. К ним готовятся и в Приморском крае. За 30 лет службы и работы на Дальнем Востоке Владимир Клавдиевич заполнил немало белых пятен в географии региона. До сих пор без ссылок на его научные труды и экспедиционные дневники не обходится практически ни одна серьезная работа по археологии и этнографии юга округа. Он также является одним из родоначальников дальневосточной литературы.

Исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев с дочерью Наташей в гостях у брата Анатолия Арсеньева, капитана теплохода "Трансбалт", 1928 г. Фото: РИА Новости

Книжное наследие

В 2022-м завершится выпуск полного собрания сочинений Владимира Арсеньева. Владивостокскому издательству "Рубеж" потребовалось больше десяти лет, чтобы обобщить все литературные и научные труды писателя, обширную личную переписку, сопроводив все это справочными материалами и уникальными фотографиями. Теперь в каждой библиотеке Приморья, включая школьные, вузовские и сельские, можно будет познакомиться с наследием Владимира Клавдиевича.

- Привлекательность его как писателя - в уникальном синтезе документа, изящной словесности и личного опыта, - говорит директор издательства Александр Колесов.

Кроме того, во Владивостоке планируют выпустить серию книг "Арсеньевская библиотека", фотоальбом на основе материалов Русского географического общества и Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, а также провести Арсеньевский книжный фестиваль. Состоится и традиционная научно-практическая конференция "Арсеньевские чтения".

Музейный креатив

Еще в конце 2021 года стартовала образовательно-просветительская программа "Арсеньев - XXI век", в которой задействовали Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева, библиотеки, школы, общественные и даже спортивные объединения. В наступившем году конкурсов, всевозможных акций, экскурсий, фестивалей и творческих встреч будет еще больше.

Музей разместил на сайте в помощь всем, кто планирует участвовать в праздновании, множество интересных материалов о жизни, творчестве и научной деятельности великого путешественника и знатока уссурийской тайги, фото экспонатов, принадлежащих ему, из мемориального дома-музея Арсеньева.

В комнатах, насколько это возможно, воссоздана атмосфера тех лет. Пишущая машинка, настольная лампа, карта звездного неба, фотоаппарат - все на своих местах. Кажется, в любой момент может зайти их хозяин и начать собирать вещи для очередной экспедиции. Недавно на сайт выложили видеоэкскурсию по дому.

А члены лиги ходьбы "Женьшень" для знакомства с жизнью легендарного человека организовали фестиваль "Арсеньевские зори". Начали с пешей экскурсии от здания, где жил писатель, до места его работы. В одно воскресное утро все желающие собрались возле дома-музея Владимира Арсеньева. Там их встретили выпускники школы исторического танца "Олирна" и ребята из военно-исторического клуба "Приморский бастион". Все были в костюмах начала XX века, чтобы воссоздать историческую атмосферу.

Добавили колорита представители коренных народов Дальнего Востока, быт и культуру которых изучал и о сохранении которых заботился Арсеньев. Семейная община "Буа-Хони" из села Рощино (Красноармейский район) развернула удэгейский чум с выставкой-продажей сувениров, здесь же желающие могли поучаствовать в мастер-классе по пошиву национальной обуви. Гостей угощали лесным чаем. Пришел казачий полк, рядом развернулась фотовыставка Приморского отделения Союза фотохудожников России.

- Младшему брату Леону больше запомнились казаки, их оружие. Я же в восторге от пешеходной экскурсии - действительно, было интересно. Оказывается, жена писателя добиралась до Владивостока из Санкт-Петербурга почти три месяца! После экскурсии нам вручили памятные медали и грамоты, я покажу их одноклассникам и расскажу о Владимире Арсеньеве, - поделилась впечатлением юная участница Дина Сущенкова.

Такие пешеходные маршруты по арсеньевским местам проложены в нескольких районах Приморья. В планах "женьшеневцев" на 2022 год - добраться до самого севера региона, отправиться в Хабаровский край и на Камчатку.

Театральные проекты

В репертуаре Приморского краевого театра молодежи появился спектакль "Легенды Уссурийского края", основанный на мифе о чжурчжэньском царе Куань-Юне, который во время путешествий по Уссурийскому краю записал Арсеньев.

В феврале в Пушкинском театре Дальневосточного федерального университета зрителям покажут спектакль "Арсеньев. Воля и покой" по пьесе писателя Василия Авченко, а также представят музейную экспозицию о жизни и творчестве путешественника, ученого и писателя. Главный герой предстанет в трех ипостасях - литератора, натуралиста и историка. Роли сыграют сам Василий Авченко, директор Ботанического сада-института ДВО РАН Павел Крестов и директор Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Виктор Шалай.

- Для меня было важно показать Арсеньева как человека, услышать его голос. Вот почему это монологи и вот почему с минимумом слов "от себя", в смысле "от меня". По большому счету, работа свелась к выбору, композиции и монтажу. Я не думал за писателя, а лишь внимательно, головой и сердцем, изучал его наследие, - пояснил Василий Авченко.

- Для меня Владимир Арсеньев - прежде всего русский офицер, знавший, что такое долг, достоинство и честь. Он блестяще выполнил порученную ему работу, оставив огромное наследие, - сказал Павел Крестов.

- Мне ближе роль Владимира Клавдиевича как жителя Владивостока. Нравится думать, что когда-то по этим улицам ходил человек в обычном городском платье по делам, возможно, не связанным с научной деятельностью, мечтал, размышлял, радовался, горевал… Ведь Арсеньев, как и каждый из нас, нечто большее, чем его профессиональная деятельность. Надеюсь, спектакль поможет донести эту мысль до самой широкой аудитории, - отметил Виктор Шалай.

Приморский краевой театр кукол готовит новую постановку "Дерсу Узала". Режиссер Роман Легкодухов переработал повесть в пьесу. Кукол к спектаклю готовит известная художница Ирина Сахарова, чьи выставки популярны в Италии, Испании и Центральной России.

- Философия постановки: все, что окружает нас, - живое. Река, солнце, дерево - все это имеет душу. У орочей, удэгейцев и прочих здешних народов был завет - бесцельно убивать животных нельзя, то же самое с растениями, - подчеркнул художественный руководитель театра Вадим Перфилов.

Премьера состоится 15 апреля. Театр планирует показать спектакль в разных уголках Дальнего Востока, а также на этническом фестивале в Барнауле.

Волшебный мир кино

Японский режиссер Акира Куросава, снявший в 1975 году фильм "Дерсу Узала", получил за него премию "Оскар". Между тем в России до сих пор не было снято ни одного фильма о самом Арсеньеве. Юбилей стал поводом исправить этот пробел.

В мае губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а также продюсер будущей картины, народный артист России Евгений Миронов и сценарист Илья Тилькин побывали в доме-музее великого путешественника.

- Мне кажется несправедливым, что об Арсеньеве до сих пор нет серьезного художественного фильма. Он - настоящий патриот, который все время пробивался, шел к своей цели и во времена царской России, и в безвременье, и при советской власти. Арсеньев был влюблен в этот край, хотел сохранить его идентичность, культуру малых народов, - сказал Евгений Миронов.

По мнению главы региона, "для жителей Приморья и всего Дальнего Востока картина будет иметь огромное значение".