На Камчатке арестовали пенсионера, расстрелявшего рыбаков

В Камчатском крае пожилой мужчина, подозреваемый в убийстве 42-летнего рыбака и покушении на жизнь его товарища, взят под стражу. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

Как сообщалось ранее, вечером 8 января в Усть-Большерецком районе подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения выстрелил из охотничьего ружья в голову спящему 42-летнему знакомому, а потом ранил в плечо другого мужчину. Злоумышленника скрутили подоспевшие рыбаки. Пострадавшего своевременно доставили в медучреждение, он проходит лечение.

"В ходе допроса подозреваемый дал подробные показания об обстоятельствах преступления, пояснил, что 7 января потерпевшие в компании еще двоих друзей прибыли на реку Саван для любительской рыбалки, а также подтвердил, что мотивом поступка стала обида на грубые и оскорбительные высказывания потерпевших в его адрес", - уточнили в СК.

Расследование уголовного дела продолжается.