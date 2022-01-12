На Сахалине провели принудительный спуск лавины

В Невельском районе Сахалинской области спасатели МЧС и специалисты регионального противолавинного центра провели принудительный спуск лавины, сообщила пресс-служба главка МЧС России по островному региону.

Работы проходили на 13-м километре автодороги Невельск - Шебунино, где находится один из наиболее опасных участков - там возможен сход снежных масс на автомобильную дорогу. Решено было использовать вертолет МЧС России с противолавинной установкой Daisy Bell, закрепленной на тросе. Оператор установки произвел 20 направленных выстрелов по заснеженному склону.

"Общая площадь сошедшего снега составила более 50 кубометров. В этом году мероприятия по принудительному спуску лавины проводились впервые", - уточнил начальник главка МЧС России по Сахалинской области Игорь Ямуков.

Мобильная противолавинная установка Daisy Bell представляет собой стальной конус, который подвешивается обычным тросом к вертолету. В устройстве находится кислородно-водородная смесь, которая подрывается по команде из кабины вертолета. Конус направляет взрывную волну на снежную толщу.