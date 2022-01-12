В Якутии нашли закопанный автомобиль с телами внутри

В Якутии нашли погибшими пропавших еще в октябре прошлого года мужчин. "Автомобиль с их телами извлекли из каменистого грунта с подземным ручьем", - сообщает сегодня пресс-служба регионального Следственного комитета.

Информация об исчезновении мужчин поступила осенью 2021-го от их близких. Они сообщили в правоохранительные органы, что те отправились в небольшой поселок городского типа Солнечный в Усть-Майском районе, после чего контакт с ними был потерян.

Поскольку у следователей были причины полагать, что пропавшие стали жертвами преступления, было возбуждено дело по статье 105 УК РФ - убийство.

СК устанавливает обстоятельства исчезновения и смерти мужчин, останки переданы на экспертизу.