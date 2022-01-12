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12.01.2022,  
17:17
Текст:  Олег Корякин (Казань)

Построенный с нуля ракетоносец Ту-160М совершил первый полет

Возрожденный "Белый лебедь" совершил свой первый полет.
Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех
Фото: Пресс-служба госкорпорации Ростех

Историческое событие для российской авиационной промышленности произошло в столице Татарстана. С аэродрома Казанского авиационного завода (филиал "Туполев, входящий в ОАК в Ростех) взлетел первый вновь построенный стратегический бомбардировщик Ту-160М. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Полет проходил на высоте 600 метров около 30 минут. Экипаж летчиков-испытателей выполнил маневры, позволяющие проверить устойчивость и управляемость самолета в воздухе.

Напомним, легендарных "Белых лебедей" стали производить в начале 1980-х. Всего успели построить восемь ракетоносцев, а потом рухнул Советский Союз. В постсоветской России о создании таких гигантов долгое время и помыслить не могли - старые бы самолеты сохранить. И только в 2018 году президент страны принял решение о возрождении производства Ту-160, причем в модернизированной версии.

Был заключен госконтракт между Минпромторгом России и ПАО "Туполев" и в кратчайшие сроки оцифрована конструкторская документация на самолет, восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера.

Как пояснил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, был восстановлен полный цикл производства Ту-160, но уже с использованием модернизированных двигателей, систем управления навигации и вооружения.

Фото: Максим Стрелец/ТАСС
Второй модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух

Для строительства ракетоносца потребовалось модернизировать и сам Казанский авиационный завод. Здесь обновили оборудование цехов, летно-испытательную базу, запустили крупнейшая в мире установка электронно-лучевой сварки и вакуумного отжига титана.

"Ту-160 - один из самых масштабных и высокотехнологичных проектов авиационной промышленности. Реализация этой программы потребовала не только обновления производственных мощностей, но и создания принципиально новой цифровой среды работы над проектом. Принципиальная важность сегодняшнего события в том, что новая машина полностью построена заново, с нуля, - подчеркнул генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь. - В новой машине на 80 процентов обновлены и модернизированы системы и оборудование".

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