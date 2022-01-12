Видео: Сотрудники ДПС задержали убийцу нижегородского депутата

Мужчину, подозреваемого в убийстве нижегородского муниципального депутата, задержали сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступление было совершено 11 января. Вечером того дня в больницу с огнестрельным ранением обратился житель Ковернинского района. От полученного ранения он скончался, однако, перед смертью смог сообщить, кто в него стрелял. Выяснилось, что погибший - муниципальный депутат.

Для задержания подозреваемого в регионе был введен план "Перехват". Работу полиции облегчало то, что они знали, кого конкретно надо искать. В результате убийца был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде в остановленном такси. Мужчина пытался спрятаться от полицейских, лежа на заднем сиденье автомобиля.

Выяснилось, что стрелявший - ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Ковернинского района. Задержанный взят под стражу, с ним работают следователи.