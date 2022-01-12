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Рубрика: Происшествия

Видео: Сотрудники ДПС задержали убийцу нижегородского депутата

Текст: Михаил Фалалеев

Мужчину, подозреваемого в убийстве нижегородского муниципального депутата, задержали сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду.

Житель Таганрога погиб при попытке выбраться из застрявшего лифта

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что преступление было совершено 11 января. Вечером того дня в больницу с огнестрельным ранением обратился житель Ковернинского района. От полученного ранения он скончался, однако, перед смертью смог сообщить, кто в него стрелял. Выяснилось, что погибший - муниципальный депутат.

Для задержания подозреваемого в регионе был введен план "Перехват". Работу полиции облегчало то, что они знали, кого конкретно надо искать. В результате убийца был задержан сотрудниками ГИБДД в Нижнем Новгороде в остановленном такси. Мужчина пытался спрятаться от полицейских, лежа на заднем сиденье автомобиля.

Выяснилось, что стрелявший - ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности житель Ковернинского района. Задержанный взят под стражу, с ним работают следователи.

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