В Нижегородской области застрелили муниципального депутата

В Нижегородской области вечером 11 января был застрелен депутат Ковернинского муниципального округа. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ - убийство, расследование находится на контроле у руководства регионального следственного управления.

Как сообщает СК по региону, 59-летний пострадавший обратился в местную ЦРБ с огнестрельным ранением. Его госпитализировали, но спасти врачам пострадавшего не удалось, он скончался в реанимации. Потерпевший успел сообщить, кто в него стрелял.

В пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области сообщили, что сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание предполагаемого убийцы. Подозреваемый - мужчина 1982 года рождения, житель Ковернинского района. При нем может быть огнестрельное оружие.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, погибший являлся местным депутатом.