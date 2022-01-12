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12.01.2022 11:23
Рубрика: Происшествия

В Оренбурге изъяли около 8 килограммов наркотиков

Текст: Михаил Фалалеев

Наркотики обнаружили у 27-летнего владельца одного из автосервисов Оренбурга.

В Подмосковье изъяли более 47 килограммов наркотиков

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что операцию провели сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Межмуниципального управления МВД России "Оренбургское" при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. У задержанного изъяли два пакета с веществом весом более 1,9 килограмма.

При обыске в двух квартирах задержанного полицейские изъяли еще более 6 килограммов различных веществ, предметы для их расфасовки.

По результатам исследования, часть изъятого является синтетическим наркотиком и гашишем, остальной материал еще изучают эксперты-криминалисты.

Всего нашли более 30 тысяч разовых доз, на черном рынке это оценивается примерно в 14 миллионов рублей. Злоумышленник, по мнению полицейских, планировал сбывать товар бесконтактным способом через тайники-закладки разовыми дозами и мелкооптовыми партиями.

Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург Борьба с наркотиками

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