В Саратове вор перепутал сканер штрих-кодов с мобильником

В Саратове полицейские задержали подозреваемого в краже из продуктового магазина сканера штрих-кодов.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, с заявлением о пропаже техники обратился администратор сетевого супермаркета. По данным правоохранителей, сумма похищенного составила 23 тысячи рублей.

Раскрыть преступление полицейским помогли записи с камер видеонаблюдения в торговом зале. По подозрению в краже задержан 36-летний саратовец, ранее несколько раз судимый. Он объяснил, что решил украсть сканер, посчитав, что это мобильный телефон, который оставил без присмотра один из кассиров.