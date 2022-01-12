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12.01.2022 16:08

В Татарстане представят нового сказочного героя Туганбатыра

Текст: Олег Корякин (Казань)
Российская газета - Неделя - Волга-Урал № 5(8653)

В городе Болгар прошел четырехдневный Всероссийский мусульманский форум. Он стал первым в этом году юбилейным мероприятием, посвященным 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

Фото: Юлия Потапова
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Форум собрал гостей из Москвы, Ленинградской, Свердловской областей, Кузбасса, Башкортостана, Марий Эл и других регионов страны. В их числе были именитые ученые, известные проповедники. Возглавил конференцию муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин. Он напомнил, что на недавнем выездном заседании группы стратегического видения "Россия - исламский мир" в Джидде президент РТ Рустам Минниханов выступил с предложением присвоить Казани статус "Города первого печатного Корана в мусульманском мире" и убедил власти Саудовской Аравии допустить вакцинированных мусульман России к совершению хаджа в 2022 году.

Участники форума первыми смогли увидеть расширенный трейлер документально-художественного фильма "Ибн Фадлан". Картина повествует об известном путешественнике, секретаре посольства арабского халифата, ставшего свидетелем принятия ислама Волжской Булгарией в качестве официальной религии в 922 году.

Также здесь был презентован проект "Туганбатыр" (родной богатырь), который реализуется Национально-туристическим комплексом "Туган авыл" совместно с Духовным управлением мусульман РТ.

Туганбатыр - это новый герой сказок и собирательный образа татарского воина. В его основу легло устное народное творчество. Он отважный, сильный, смекалистый, является хранителем семейных традиций и защитником Родины. Туганбатыр будет фигурировать в мультфильмах, комиксах, компьютерных играх и, конечно, книгах. Одной из них станет сказка "Легенды Туган Батыра". К ее созданию привлечен народный писатель РТ, известный драматург Зульфат Хаким.

Кстати

Широкой общественности нового сказочного героя планируют презентовать весной этого года.

В регионах Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан

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