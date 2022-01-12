ФАС оштрафовала на 10,5 млн рублей участников сговора на торгах

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала на 10,5 млн рублей участников сговора на торгах в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Хакасии. Дело касается торговых процедур на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории.

По мнению антимонопольного ведомства, две коммерческие компании - "Агрегат" и "СТиМ" - вступили в картель, а также заключили антиконкурентное соглашение с заказчиком - Управлением капитального строительства Республики Хакассия (ГКУ РХ "УКС")

"Ограничение конкуренции привело к поддержанию цен на торгах на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов и врачебной амбулатории и сокращению количества потенциальных участников", - заявили в пресс-службе ФАС.

Ранее антимонопольная служба признала ГКУ РХ "УКС", ООО "Агрегат" и ООО "СТиМ" нарушившими Закон о защите конкуренции. Суды двух инстанций поддержали решение антимонопольной службы.

Кроме штрафа в 10,5 млн рублей, дополнительное наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей назначено должностным лицам.