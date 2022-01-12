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12.01.2022 09:43
Рубрика: Происшествия

Медикам больницы Лесосибирска объявили выговор после смерти пациента

Текст: Дмитрий Машуков

Участникам новогоднего корпоратива с застольем в межрайонной больнице Лесосибирска вынесены дисциплинарные взыскания. Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения Красноярского края.

Ранее в СМИ и социальных сетях была опубликована видеозапись, зафиксировавшая празднование Нового года сотрудниками медучреждения. Видео сопровождалось информацией о том, что один из пациентов во время этого корпоратива ждал срочную операцию.

Усс поручил проверить инцидент с корпоративом больницы, где умер пациент

После публикаций и обращения родственников умершего пациента прокуратура Лесосибирска, минздрав Красноярского края, Росздравнадзор, Следственный комитет начали проверки. Было установлено, что мужчина обратился в КГБУЗ "Лесосибирская МБ" 25 декабря 2021 года. Пациенту сделали несколько операций на желудочно-кишечном тракте. 26 декабря больного перевели в реанимацию. Он скончался 5 января 2022-го. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить причину смерти.

Губернатор Александр Усс дал поручение разобраться в ситуации, сложившейся в больнице, и попросил мэра Лесосибирска Андрея Хохрякова наладить контакт с родственниками пациента, оказать им необходимую поддержку.

Как рассказали в минздраве, за нарушение правил служебного поведения и этических норм, повлекшее урон репутации медучреждения, сотрудникам, которые фигурируют в упомянутом видео, объявлены выговоры. При этом в ведомстве отметили, что новогодний корпоратив не связан со смертью пациента.

Проверки продолжаются.

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