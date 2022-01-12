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12.01.2022 14:05

"Ростелеком" подарил новосибирцам праздники в классическом стиле

"Ростелеком" совместно с новосибирским Центром культуры и отдыха "Победа" в новогодние праздники представил на большом экране серию открытых показов концертов классической музыки, посвященных 100-летию Санкт-Петербургской академической филармонии имени Д. Д. Шостаковича. В декабре прошлого года трансляции прошли 25 и 26 декабря, в новом году фильмы можно было посмотреть 6 и 7 января.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Большой зал Санкт-Петербургской академической филармонии (бывшее Дворянское собрание) - памятник искусства, легендарное культурное пространство. Мультимедийный видеоэкскурс "Соло для зала с оркестром" (6+) познакомил новосибирцев с историей этого уникального места и позволил ощутить взаимосвязь времен. А записи концертов позволили новосибирским поклонникам русской классики перенестись в зал филармонии и услышать "Сюиту №3" Чайковского, "Картинки с выставки" Мусоргского и "Симфонию №1" Скрябина.

"Приятно, что у нас есть возможность сделать подарок поклонникам музыкального искусства, думающей, интеллигентной публике. К тому же, несмотря на развитие стриминговых платформ, качество просмотра в кинотеатральном зале, оснащенном современным оборудованием, способно максимально достоверно и выразительно передать визуальные и музыкальные нюансы документального фильма-концерта", - отметила Ирина Краснопольская, генеральный директор Центра культуры и отдыха "Победа".

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелекоми"

"Ростелеком" уже много лет имеет статус официального поставщика цифровых услуг Санкт-Петербургской академической филармонии. В видеосервисе Wink есть специальный раздел, посвященный этому учреждению культуры. Здесь собраны записи концертов классической музыки под управлением ведущих дирижеров, благодаря чему можно прямо из дома побывать в центре музыкальной жизни Санкт-Петербурга.

"Мы не впервые устраиваем в Новосибирске открытые показы концертов классической музыки - и каждый раз они находят своего благодарного зрителя. Это и понятно: только в компании с единомышленниками и друзьями можно ощутить атмосферу настоящего праздника, увидеть на большом экране знаменитых дирижеров и услышать любимые мелодии в идеальном исполнении", - подчеркнул Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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