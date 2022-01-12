В Барнауле выяснили, что интересно читать молодежи

Новости

Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем 06:40
Врач рассказала о влиянии смартфонов на цвет и состоянии кожи 06:36
В Гондурасе пассажир вывел из строя вылетавший в США самолет 05:57
В Хабаровске заработали первые проекционные "зебры" 05:52
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю 05:30
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками под Братском 05:17
Диетолог Бобровский рассказал, в каких случаях сыр вредит организму 05:09
В Иркутске на маршруте загорелся автобус с пассажирами 04:55
В Приморье спасли травмированного тигренка 04:49
Нефть марки Brent на бирже ICE подорожала до 84,01 доллара за баррель 04:29
Депутат Бундестага назвал иррациональными требования об отказе от "СП-2" 04:24
Трех забайкальцев задержали по подозрению в убийствах в начале 2000-х 04:22
Гидрометцентр: В центре европейской части России потеплеет на 20 градусов 04:11
Высоту орбиты МКС увеличат перед стартом "Союза МС-21" 03:54
Вильфанд: Аномально холодная погода ожидается на юге Западной Сибири 03:45
Косачев: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО 03:12
В посольстве РФ подтвердили информацию о смерти Михаила Зеленского 02:57
Politico: США передадут Украине радарную систему и морское оборудование 02:37
МВД: Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков 02:29
Упрощается использование маткапитала для покупки жилья в кооперативах 01:45
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане 01:37
Скончался журналист Михаил Зеленский 01:20
Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности 01:03
Поздравление Генпрокурора РФ Игоря Краснова с 300-летием органов прокуратуры - видео 01:00
СКА впервые под руководством Ротенберга проиграл в КХЛ 00:49
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 06:12
Рубрика: Культура

В Барнауле выяснили, что интересно читать молодежи

Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 5(8653)
В Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова обнародовали ежегодный рейтинг читательского интереса. На сей раз самые популярные книги определяли исключительно молодые читатели - от 14 до 35 лет. И что бы вы думали - первое место занял отечественный классик!

Сводный список топ-20, включающий бумажные, электронные и аудиокниги, возглавил Федор Михайлович Достоевский с его бессмертным романом "Преступление и наказание". На втором месте - 40-летний писатель из Швеции Фредрик Бакман с новой книгой "Тревожные люди". На третьей строчке сразу два классика, правда, зарубежных: Джордж Оруэлл ("1984") и американка русского происхождения Айн Рэнд с трехтомником "Атлант расправил плечи".

Фото: Tara Moore / Getty Images
"Дюна" и "Манюня" стали самыми популярными аудиокнигами 2021 года

- Если сравнить этот рейтинг с предыдущими результатами, то мы видим, что впервые за много лет верхние строчки занимают не книги Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина, - отметила в разговоре с "РГ" Екатерина Пушкарская, специалист по связям с общественностью АКУНБ им. Шишкова. - В 2020 году страна отмечала 200-летие Достоевского, у "Шишковки" была масштабная и яркая программа по теме, и результат налицо: спрос на произведения Федора Михайловича взлетел с середины рейтинга до максимума. Евгений Водолазкин покинул топ-20, но Гузель Яхина осталась, - причем со своей самой первой, хитовой книгой - "Зулейха открывает глаза". Ожидаемо и традиционно в рейтинге присутствуют Булгаков и Толстой, Толкин и Роулинг, Кинг и Сапковский, братья Стругацкие, Акунин и Киз, - они просто периодически меняют строчки. Не менее традиционный житель книжного олимпа Оруэлл нынче получил еще больше читательской любви, сменив тринадцатую позицию на третью. Виктор Пелевин вошел в рейтинг с новой книгой "Непобедимое солнце", закрепились в сердцах читателей Алекс Михаэлидес и Элизабет Гилберт, ворвались в рейтинг Вячеслав Шишков с "Угрюм-рекой", Фрэнк Герберт с "Дюной" и Уолтер Тевис с "Ходом королевы" - вот она, сила экранизаций! И, наконец, наши читатели "распробовали" Фредрика Бакмана настолько, что его новая книга моментально поднялась на вторую строчку общего рейтинга и лидирует среди электронных и аудиокниг.

Возникает вопрос: насколько спрос читателей "Шишковки" характерен для россиян в целом?

- Пересечений много, хотя есть существенные нюансы - они определяются и тем, что мы вывели рейтинг только на основе спроса молодежи, - подчеркивает Пушкарская. - Глядя на список самых продаваемых книг от Forbes Life, видим, что жители края так же, как и все россияне, любят читать Джорджа Оруэлла (лидер среди лонгселлеров), а вот Бакмана наши читатели обожают сильнее, зато вовсе, кажется, не заметили "Эшелон на Самарканд", с которым Гузель Яхина возглавила топ-10, составленный Forbes Life. Некоторые издания, присутствующие в рейтинге продаж, не вошли в рейтинг "Шишковки" из-за того, что книги либо совсем недавно поступили в библиотеку либо только ожидаются. А вот со сводным рейтингом от ЛитРес у нас все сходится - у жителей Алтая, как и у всей страны, в любимчиках Фредрик Бакман с "Тревожными людьми".

Отметим, что в прошлом году в библиотеку записалось 2638 новых читателей (на девятнадцать процентов больше, чем в 2020-м), из них молодежь от 14 до 35 лет - 1559 человек (плюс 23,7 процента).

Кстати

Впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен еще в 1895 году. Его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной просветителем Василием Штильке, с чего и началась история "Шишковки". В новейшей истории сотрудники библиотеки стали составлять рейтинги с 2015 года.

В регионах Культура Литература Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

Главное сегодня

Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Косачев: США не готовы обсуждать эмбарго на расширение НАТО
Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности
Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона"
Weeknd выпустил альбом с продюсером Майкла Джексона и Джимом Керри
На "Ленфильме" раскрыли секреты культовых кинофильмов