В Барнауле выяснили, что интересно читать молодежи

В Алтайской краевой библиотеке им. В. Я. Шишкова обнародовали ежегодный рейтинг читательского интереса. На сей раз самые популярные книги определяли исключительно молодые читатели - от 14 до 35 лет. И что бы вы думали - первое место занял отечественный классик!

Сводный список топ-20, включающий бумажные, электронные и аудиокниги, возглавил Федор Михайлович Достоевский с его бессмертным романом "Преступление и наказание". На втором месте - 40-летний писатель из Швеции Фредрик Бакман с новой книгой "Тревожные люди". На третьей строчке сразу два классика, правда, зарубежных: Джордж Оруэлл ("1984") и американка русского происхождения Айн Рэнд с трехтомником "Атлант расправил плечи".

- Если сравнить этот рейтинг с предыдущими результатами, то мы видим, что впервые за много лет верхние строчки занимают не книги Гузель Яхиной и Евгения Водолазкина, - отметила в разговоре с "РГ" Екатерина Пушкарская, специалист по связям с общественностью АКУНБ им. Шишкова. - В 2020 году страна отмечала 200-летие Достоевского, у "Шишковки" была масштабная и яркая программа по теме, и результат налицо: спрос на произведения Федора Михайловича взлетел с середины рейтинга до максимума. Евгений Водолазкин покинул топ-20, но Гузель Яхина осталась, - причем со своей самой первой, хитовой книгой - "Зулейха открывает глаза". Ожидаемо и традиционно в рейтинге присутствуют Булгаков и Толстой, Толкин и Роулинг, Кинг и Сапковский, братья Стругацкие, Акунин и Киз, - они просто периодически меняют строчки. Не менее традиционный житель книжного олимпа Оруэлл нынче получил еще больше читательской любви, сменив тринадцатую позицию на третью. Виктор Пелевин вошел в рейтинг с новой книгой "Непобедимое солнце", закрепились в сердцах читателей Алекс Михаэлидес и Элизабет Гилберт, ворвались в рейтинг Вячеслав Шишков с "Угрюм-рекой", Фрэнк Герберт с "Дюной" и Уолтер Тевис с "Ходом королевы" - вот она, сила экранизаций! И, наконец, наши читатели "распробовали" Фредрика Бакмана настолько, что его новая книга моментально поднялась на вторую строчку общего рейтинга и лидирует среди электронных и аудиокниг.

Возникает вопрос: насколько спрос читателей "Шишковки" характерен для россиян в целом?

- Пересечений много, хотя есть существенные нюансы - они определяются и тем, что мы вывели рейтинг только на основе спроса молодежи, - подчеркивает Пушкарская. - Глядя на список самых продаваемых книг от Forbes Life, видим, что жители края так же, как и все россияне, любят читать Джорджа Оруэлла (лидер среди лонгселлеров), а вот Бакмана наши читатели обожают сильнее, зато вовсе, кажется, не заметили "Эшелон на Самарканд", с которым Гузель Яхина возглавила топ-10, составленный Forbes Life. Некоторые издания, присутствующие в рейтинге продаж, не вошли в рейтинг "Шишковки" из-за того, что книги либо совсем недавно поступили в библиотеку либо только ожидаются. А вот со сводным рейтингом от ЛитРес у нас все сходится - у жителей Алтая, как и у всей страны, в любимчиках Фредрик Бакман с "Тревожными людьми".

Отметим, что в прошлом году в библиотеку записалось 2638 новых читателей (на девятнадцать процентов больше, чем в 2020-м), из них молодежь от 14 до 35 лет - 1559 человек (плюс 23,7 процента).

Кстати

Впервые рейтинг читательского интереса в Алтайском крае был составлен еще в 1895 году. Его сформировали сотрудники городской общественной библиотеки, созданной просветителем Василием Штильке, с чего и началась история "Шишковки". В новейшей истории сотрудники библиотеки стали составлять рейтинги с 2015 года.