В Красноярске водитель BMW сбила восьмилетнего мальчика на тротуаре

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства дорожного инцидента на левобережье Красноярска, где восьмилетний ребенок пострадал в результате наезда иномарки. Мальчик госпитализирован с многочисленными травмами, сообщили в региональном главке полиции.

По данным правоохранителей, в районе проспекта Свободный BMW под управлением 50-летней женщины сбила идущего по тротуару несовершеннолетнего. Машину занесло на дорожку для пешеходов после наезда на бордюр. Проверка водителя на трезвость показала наличие алкоголя в крови, однако женщина с результатами теста не согласилась.

Полиция составила административные материалы. Предполагаемой виновнице дорожно-транспортного происшествия грозит ответственность за причинение вреда здоровью ребенка и штраф в 30 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на два года.