Власти высоко оценили уровень корпоративных коммуникаций АО "РЭС"

В конце 2021 года акционерному обществу "Региональные электрические сети" были вручены награды регионального конкурса СМИ и пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса "МедиаТЭК-2021".

Пресс-служба системообразующего электросетевого предприятия энергосистемы Новосибирской области ежегодно принимает участие в этом профессиональном соревновании и неизменно становится его победителем.

В 2021 году на региональный конкурс поступило более 10 проектов от крупнейших отраслевых компаний - АО "РЭС", МУП г. Новосибирска "ГОРВОДОКАНАЛ" и ООО "УК "Сибантрацит".

В частности, отделом по связям с общественностью электросетевой организации было подано 7 заявок в 6 номинациях. Представленные проекты затрагивали практически весь спектр направлений деятельности компании - от популяризации здорового образа жизни и профилактики электротравматизма до внедрения передовых технологий для развития клиентских сервисов и модернизации электросетей.

По решению конкурсной комиссии, в каждой номинации лучшими были признаны проекты пресс-службы АО "РЭС". По результатам конкурса руководству компании были вручены 6 дипломов за 1 место и 1 диплом за 2 место, а также Благодарственное письмо министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области за освещение развития топливно-энергетического комплекса, популяризацию профессий энергетической отрасли и всестороннее информирование широких слоев населения.

Например, в номинации "Новая энергия для страны и развитие ТЭК" победил проект "На связи с потребителем 24/7" о внедрении и развитии роботизированного центра обслуживания обращения потребителей (РЦОТ), в номинации "Социальная и экологическая инициатива" первое место было присуждено проекту "Пандемия - спорту не помеха" о широком спектре спортивных и оздоровительных мероприятий, проводимых энергетиками, а в номинации "Лучший потребитель - надежный партнер" выиграл проект "Заплатим вам за тех, кто не платит за свет" о запуске беспрецедентной программы поощрений для сознательных граждан, сообщающих о незаконном потреблении электроэнергии. Стоит отметить, что некоторые из этих проектов, как и коммуникационная деятельность АО "РЭС" в целом, ранее были удостоены Гран-При Всероссийского конкурса "Лучшие электрические сети-2021".

На торжественной церемонии награждения начальник отдела энергетики управления систем жизнеобеспечения профильного регионального ведомства Елена Афанасьева отметила, что компания всегда активно участвует в конкурсе "МедиаТЭК" как на федеральном, так и региональном этапах и добивается самых высоких результатов.

Кроме того, предприятию была вручена "Благодарность" министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области за большой вклад в организацию и проведение мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Несмотря на действующие ограничительные меры энергетикам в течение года удалось провести комплекс мероприятий в поддержку фестиваля, в которых приняли участие более 4500 человек - школьники, студенты и молодые специалисты предприятия.

Присуждение АО "РЭС" очередных наград является подтверждением информационной открытости компании и высокого уровня корпоративных коммуникаций, которые по достоинству оценили и органы власти, и СМИ. Достичь таких результатов удается в том числе и благодаря профессиональной и грамотной работе отдела по связям с общественностью предприятия, имеющего на счету около трех десятков профессиональных наград.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"