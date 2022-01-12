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12.01.2022,  
13:10
Текст:  Николай Грищенко

Более 10 тысяч военных вышли на учения на юге России

Фото: Павел Львов/ РИА Новости Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Павел Львов/ РИА Новости

На полигонах Южного военного округа начались учения батальонных тактических групп, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего в тренировках задействовано свыше десяти тысяч солдат и офицеров.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
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Боевое слаживание подразделений проводится на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук - в Астраханской области, Николо-Александровский и Серноводский - на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский - в Ростовской области, Раевский - в Краснодарском крае.

На Северном Кавказе занятия проходят: в Чечне на полигонах Гвардейский и Альпийский, Кобу-Баши - в Карачаево-Черкесии, Нестеровский - в Ингушетии, Дальний - в Дагестане. На Крымском полуострове задействованы полигоны Ангарский и Опук.

Батальонные группы осваивают новые способы тактических действий в составе разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. Проходят занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам.

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Фото: Олег Кулешов/РИА Новости
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