Более 10 тысяч военных вышли на учения на юге России

На полигонах Южного военного округа начались учения батальонных тактических групп, а также подразделений береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии. Всего в тренировках задействовано свыше десяти тысяч солдат и офицеров.

Боевое слаживание подразделений проводится на полигонах Даниловский и Прудбой в Волгоградской области, Ашулук - в Астраханской области, Николо-Александровский и Серноводский - на Ставрополье, Кадамовский и Кузьминский - в Ростовской области, Раевский - в Краснодарском крае.

На Северном Кавказе занятия проходят: в Чечне на полигонах Гвардейский и Альпийский, Кобу-Баши - в Карачаево-Черкесии, Нестеровский - в Ингушетии, Дальний - в Дагестане. На Крымском полуострове задействованы полигоны Ангарский и Опук.

Батальонные группы осваивают новые способы тактических действий в составе разведывательно-огневых и ударных комплексов, включая контрбатарейный, авиационный и снайперский. Проходят занятия по огневой подготовке, тактике, вождению боевых машин и специальным дисциплинам.