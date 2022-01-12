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12.01.2022 15:09
Рубрика: Происшествия

Экс-главу Ставрополя поймали в Минске с поддельным паспортом

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В аэропорту Минска задержали бывшего мэра Ставрополя, когда тот пытался улететь в Турцию по поддельному паспорту. Об этом в среду сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Фото: Пресс-служба ФСБ России по Архангельской области
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Случай произошел 10 января во время оформления на рейс Минск - Стамбул. Пограничники обратили внимание на одного из пассажиров с российским паспортом, который явно был поддельным.

"В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что у задержанного при себе был действительный внутренний паспорт гражданина России, однако выезд за пределы страны ему ограничен. Как оказалось, мужчина является экс-главой администрации Ставрополя и в 2014 году был приговорен к девяти годам колонии по обвинению во взяточничестве", - заявили в ведомстве.

Бывшего мэра освободили в России условно-досрочно, однако ему нельзя было выезжать за границу. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 380 УК РФ ("Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков").

Речь идет о Игоре Бестужем, которого ранее приговорили к девяти годам колонии строгого режима и штрафу в полмиллиарда рублей. Его признали виновным во взяточничестве и махинациях с землей - по версии суда он получил 1,8 миллиарда рублей за предоставление предпринимателю в аренду 25 соток городской земли на улице Доваторцев - сначала под автостоянку, с последующим переоформлением участка под строительство.

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