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12.01.2022 15:05

"Россети Северный Кавказ" в 2022 году реконструируют 2,6 тыс километров ЛЭП

"Россети Северный Кавказ" в 2022 году продолжат реализацию программ снижения потерь электрической энергии в республиках Северо-Кавказского федерального округа.
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Один из ключевых пунктов мероприятий - реконструкция ветхих распределительных сетей. В 2022 году энергетики модернизируют порядка 2,6 тысячи километров воздушных линий электропередачи (ЛЭП) 10-0,4 кВ с заменой неизолированного провода на более современный и надежный самонесущий изолированный. Также запланирована замена аварийных и дефектных опор на новые.

Сети 10-0,4 кВ - это самые распространенные потребительские ЛЭП, которые "несут" электроэнергию непосредственно в дома жителей. Именно поэтому модернизацию линий электропередачи указанного класса напряжения энергетики называют задачей повышенной важности.

Самый большой объем работ в этом году в рамках Программы снижения потерь управляемого АО "Чеченэнерго" специалисты проведут в Чеченской Республике. В регионе планируется реконструкция почти 1,8 тысячи километров воздушных линий 10-0,4 кВ.

Программой снижения потерь в сетях "Россети Северный Кавказ" в Республике Северная Осетия - Алания к модернизации запланировано более 243 километров распределительных сетей 10-0,4 кВ. В Кабардино-Балкарской Республике комплекс технических мероприятий будет выполнен на 217 километрах воздушных линий электропередачи указанного класса. В Республике Ингушетия обновление ждет порядка 198 километров ЛЭП 10-0,4 кВ, почти 145 километров реконструируют в Карачаево-Черкесской Республике.

Кроме этого, в Республике Дагестан в рамках вышеуказанной программы завершены проектно-изыскательские работы, которые предусматривают строительство и реконструкцию 5 200 километров воздушных линий 10-0,4 кВ.

Напомним, проект снижения технических потерь в сетях энергокомпании и повышения надежности электроснабжения жителей округа стартовал в сентябре 2020 года сразу в шести регионах Северного Кавказа: Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне и Дагестане. Программы снижения потерь электроэнергии предусматривают реконструкцию ветхих распределительных сетей, установку "умных счетчиков" с созданием интеллектуальной системы учета, закупку специального транспорта для проведения работ.

"Комплекс мероприятий по снижению потерь решит весомый пласт застарелых проблем электросетевого хозяйства макрорегиона, поскольку в перечень попали самые "проблемные" участки во всех республиках. Соответственно, реализация инициативы позволит существенно улучшить показатели качества и надежности электроснабжения территорий и обеспечить резерв мощности для присоединения новых потребителей", - отметил и. о. генерального директора "Россети Северный Кавказ" Роман Левченко.

Пресс-релиз подготовлен "Россети Северный Кавказ"

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Чеченская Республика СКФО Ставропольский край СКФО Северная Осетия СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария

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