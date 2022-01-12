Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
12.01.2022,  
10:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Корабли Балтфлота совершат более десяти дальних походов в 2022 году

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В наступившем году Балтийский флот совершит более десяти дальних походов. Надводные корабли и суда будут участвовать в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах.

Фото: Балтийский флот
За год корабли Балтфлота провели в море более 3 тысяч суток

Об этом газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина. Он сообщил, что в ушедшем году наплаванность надводных сил составила около трех тысяч суток. Они прошли порядка 200 тысяч морских миль. В настоящее время несколько кораблей Балтийского флота успешно решают поставленные задачи в дальней морской зоне.

В 2022 году усилия Балтийского флота будут направлены на обеспечение военно-морских интересов России. Моряки продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей ВМФ РФ.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ВМФ России
Фото: youtube.com
Новую 120-мм минометную самоходку показали в Китае 11.01.2022
В 2022 году Ту-142 продолжат длительные полеты над Арктикой и Атлантикой 09.01.2022
Минобороны РФ раскрыло детали испытаний гиперзвуковых ракет "Циркон" 31.12.2021
корабли
СКР "Неустрашимый" Балтийского флота вышел на испытания после ремонта 29.12.2021
Видео: Корвет Балтфлота ракетой поразил цель в море 29.12.2021