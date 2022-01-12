Корабли Балтфлота совершат более десяти дальних походов в 2022 году

В наступившем году Балтийский флот совершит более десяти дальних походов. Надводные корабли и суда будут участвовать в плановых мероприятиях боевой подготовки и международных маневрах.

Об этом газете "Красная звезда" сообщил командующий Балтийским флотом вице-адмирал Виктор Лиина. Он сообщил, что в ушедшем году наплаванность надводных сил составила около трех тысяч суток. Они прошли порядка 200 тысяч морских миль. В настоящее время несколько кораблей Балтийского флота успешно решают поставленные задачи в дальней морской зоне.

В 2022 году усилия Балтийского флота будут направлены на обеспечение военно-морских интересов России. Моряки продолжат выполнение государственных задач по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей ВМФ РФ.