Почему 114 российских музеев объединились в ассамблею

Год 350-летия Петра обещает быть насыщенным. Всевозможных акций, связанных с именем царя-плотника, запланировано множество. Музеи, разумеется, не остались в стороне. В первые дни юбилейного года мы поговорили с Еленой Кальницкой, гендиректором Госмузея-заповедника "Петергоф" и главой недавно созданной Ассамблеи петровских музеев.

Кто вошел в Ассамблею петровских музеев?

Елена Кальницкая: К сегодняшему дню вошло 114 музеев. Многие из них оказались в Воронеже, в Архангельске, несколько в Петрозаводске... Всех их мы попросили обосновать, почему они считают себя петровскими музеями. Сто музеев уже ответили, остальные пока думают...

Участие некоторых музеев в ассамблее стало для вас неожиданностью. Почему?

Елена Кальницкая: Например, музей-заповедник "Сталинградская битва". Казалось бы, какое отношение он имеет к петровским музеям? Но объяснение, как оказалось, есть.

Сотрудники музея основываются на легенде: Петр трижды бывал в бывшем Царицыне, ныне Волгограде, но знают об этом немногие нынешние волгоградцы, и даже существование в городе памятника Петру I для многих остается непонятным. Волгоградский музей, кстати, не единственный. Оказалось, что не у всех петровских музеев есть какие-либо вещи, связанные с его именем. У многих в анамнезе лишь легенда о Петре: вот здесь он останавливался, ел, пил, ночевал.

Разве музей не должен подкреплять легенды артефактами?

Елена Кальницкая: Необязательно. Есть такое понятие - музеефикация легенды. Это дает, кстати, большой простор для фантазии. Поэтому, получив небольшой, но достойный бюджет на юбилейный год, мы сейчас ищем современные способы рассказа о первом императоре России. В основном это будут стендовые выставки, которые не требуют наличия музейных экспонатов, что делает их мобильными - можно возить по разным петровским музеям.

В Петергофе вы уже представили историю петровских ассамблей - с помощью картонных фигур Петра I и его сподвижников и муляжей...

Елена Кальницкая: Если бы мы попытались рассказать об ассамблеях Петра как-то иначе - столкнулись бы с тем, что показать нечего. А так, пожалуйста, наглядно - любопытные факты из истории развлечений при дворе Петра Великого. Это всем интересно.

Для кого-то станет откровением образ Петра I не только как реформатора России, но и "главного затейника придворных вечеров". Это ведь только кажется, что все всё знают про основателя Петербурга...

То величие, о котором Петр мечтал, возникло лишь через 100 лет

Елена Кальницкая: Это правда. В каком-то смысле мы должны повторить то, что в 1872 году сделал Александр II. Он считал себя реформатором и, когда его сравнивали с Петром I, очень этим гордился. Столкнувшийся с великими трудностями при проведении своих реформ, Александр II прекрасно понимал, каково было в свое время Петру Первому. Царю-преобразователю казалось несправедливым, что первому русскому императору не могли простить многие его непростые поступки и жесткие методы. Александр II, опираясь на ученых-историков, выразил свою волю: Петра надо возвысить. Если хотите, обожествить. Сделать символом времени. Сергей Соловьев, Василий Ключевский и другие видные ученые стали писать о Петре, выступать с публичными лекциями. В каталоге Президентской библиотеки сотни изданий о Петре I, опубликованных в то время. Для народа была организована выставка в 1872 году на Марсовом поле, тогда Царицыном лугу - празднество необыкновенного размаха. В павильонах, стилизованных под русские избы, разместили полотна, иллюстрирующие великие деяния Петра. В театральных павильонах разыгрывали сцены из истории становления новой России. Гостей также ждали русские горки, гуляния и всякие сладости.

Вы хотите повторить идею Александра II?

Елена Кальницкая: Да. Когда мы выяснили, что 14 из 30 написанных тогда картин сохранилось в Русском музее, мы договорились с Евгенией Петровой, замдиректора по науке, о выставке на аллеях Летнего сада. А потом в Петергоф приехал глава "Газпрома" Алексей Миллер и предложил профинансировать создание недостающих 16 картин современными художниками. Нас поддержала Академия художеств, были выбраны 16 живописцев. Перед ними стояла любопытная творческая задача - связать XIX и XXI столетия: да, живопись стала другой, но художники по-прежнему относятся к Петру с глубочайшим почтением.

Насколько мне известно, вы параллельно работаете над детской книгой про Петра I?

Елена Кальницкая: Да, вместе с петербургским художником Михаилом Бычковым. Сейчас у меня на столе уже 29-я версия рукописи. Бычков такой необыкновенный мастер, что мне хочется переписывать тексты к его рисункам до бесконечности. Вот как перед глазами сейчас один рисунок: сидит Петр в кафтане, в парике, вытянув перед собой свои огромные мужские кулаки - сразу понятно, вот он, царь-плотник.

Как, по-вашему, современные дети воспринимают Петра?

Елена Кальницкая: Мы задавали школьникам вопрос: "Что бы вы хотели узнать о Петре I?". Из их ответа выросло название книги "Будь как Петр". Оказалось, больше всего их поражает, как человек, который не учился в элитной школе, не оканчивал университеты и вообще не имел серьезного образования, стал тем, кем стал. Как балованный ребенок в золотом кафтанчике, выросший в московских палатах в окружении боярской роскоши, вдруг все бросает и создает потешные войска - это же первая его попытка изменить мир вокруг себя. Поняв, что сам не справится, Петр стал искать учителей. Искал их всегда, везде, всю жизнь - среди друзей, среди врагов. На его кольце было выгравировано: "Аз есмь в чину учимых и учащих себе требую". То есть "я учусь и учителей себе требую". Это был принцип его жизни.

Создавая новую столицу, император не мог не отдавать себе отчет, что величия ее уже не застанет.

Елена Кальницкая: То величие, о котором Петр мечтал, возникло лишь через 100 лет. И я иногда думаю: вот пишут - "петергофские ассамблеи", "петергофские гуляния". Да какие гуляния! Здесь был молодой только что посаженный сад и сплошная стройка. И все же Петр I многое успел увидеть. Петербургу было 20 лет, когда император ушел из жизни, для города это немалый срок. И Петергоф уже обрел свою красоту. Да, Эрмитаж и Большой дворец еще не были полностью закончены. Но и Монплезир, и дворец Марли успели завершить при жизни Петра, а в августе 1721 года запустили первые фонтаны и Большой каскад.

Историю взаимоотношений Петра с царевичем Алексеем мы судим тоже - с точки зрения XXI века, не вникая в реалии, нравы и законы того времени.

Елена Кальницкая: Кто этого не понимает, тому не объяснишь, почему произошло двойное предательство - отца и сына. Одна из самых знаменитых русских картин - "Петр I допрашивает царевича Алексея" Николая Ге - тоже ведь основана на легенде. Когда на самом деле производилось следствие по делу царевича, Монплезир, изображенный на картине, еще не был построен. Но атмосфера кабинета императора и в самом деле передает психологическое напряжение между этими двумя ненавидящими друг друга мужчинами.

Ключевой вопрос

Мы так никуда и не денемся от легенд и мифов?

Елена Кальницкая: Как только заканчивается жизнь, она сразу превращается в мифы. И мифы о Петре будут всегда. Другое дело, что и спустя 350 лет мы находим все новые и новые факты. Существует проект "Digital Петр: распознавание рукописей Петра I", благодаря которому появилась возможность расшифровывать его рукописи. Надо сказать, почерк у императора почти нечитаемый. Когда мы 20 лет назад создавали Институт Петра Великого, в первую очередь как раз для изучения рукописей, мы говорили, что буквально два-три человека в стране способны читать написанное рукой Петра. Но с помощью современных технологий или искусственного интеллекта эта работа наконец может быть выполнена. И есть надежда: когда огромное рукописное наследие Петра Великого будет расшифровано, мы сможем узнать еще много нового о его личности.