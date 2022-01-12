В Калининграде сотрудника мобильного оператора осудили за продажу данных

Впервые в Калининградской области сотрудник компании мобильной связи осужден за неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации и торговлю биллинговыми данными.

Дело раскрыли сотрудники регионального управления ФСБ России. Как сообщили в пресс-службе ведомства, сотрудник оператора мобильной связи создал для своей преступной деятельности Telegram-канал, через который получал заказы на предоставление биллинговой информации. По работе он имел доступ к такого рода данным и незаконно предоставлял их заказчикам за денежное вознаграждение.

По данным сотрудников УФСБ, таким образом фигурант продал данные о принадлежности и детализации более двадцати абонентских номеров оператора сотовой связи.

Уголовное дело было возбуждено по статьям "Неправомерный доступ к компьютерной информации" и "Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений". Приговором Центрального районного суда Калининграда торговец информацией был признан виновным. Ему назначено наказание один год и восемь месяцев лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.